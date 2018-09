Regia: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Ronda Rousey, Iko Uwais, Lauren Cohan, John Malkovich

Genere: Azione, colore

Durata: n.d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 15 novembre 2018

Il regista newyorchese Peter Berg, porta nelle sale il film d'azione "Mile 22", incentrato sul rapporto tra un agente della CIA e un informatore compromesso indonesiano, obbligati a lavorare insieme mentre affrontando un caso di estrema corruzione politica.

Mile 22: azione tra America e Indonesia

Mark Wahlberg interpreta James Silva, agente della CIA stanziato in Indonesia che ha il compito di trasportare (assieme agli agenti Samantha Snow e William Douglas III), un informatore e agente delle forze speciali locali che ha il volto di Iko Uwais, la cui identità però è stata svelata.

Il piano di fuga parte dalla città fino ad arrivare a un aeroporto che si trova appunto a 22 miglia di distanza. Durante il viaggio, il duo dovrà combattere contro diverse minacce tra cui la polizia corrotta, i criminali e gli abitanti del posto, tutti armati e pronti ad ucciderli prima che raggiungano la meta.

Mile 22: il cast e la produzione

L'attore americano Mark Wahlberg, ha già lavorato con il regista Peter Berg in vari film: la prima volta in "Lone Survivor" del 2013, tre anni dopo in "Deepwater: Inferno sull’oceano" e successivamente "Boston: Caccia all’uomo" del 2017.

Nel già citato "Deepwater: Inferno sull'oceano", troviamo un altro membro importante del cast di "Mile 22" oltre ai già citati Berg e Wahlberg; si tratta del navigato attore statunitense John Malkovich. Tra i lavori più importanti di questo attore troviamo "Transformers 3" del regista Michael Bay del 2011 e il più recente "Matrimonio con l'ex" del 2017 con la regia di Damian Harris.

Le riprese di "Mile 22" si sono svolte tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, e hanno coinvolto varie città statunitensi fino ad arrivare alla capitale colombiana Bogotà.