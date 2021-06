Midnight in the Switchgrass: il trailer del film con Bruce Willis e Megan Fox

“Midnight in the Switchgrass” è il prossimo film che vedrà tra i protagonisti Bruce Willis e Megan Fox. La Red Band ha rilasciato il trailer del film.

Midnight in the Switchgrass: il trailer del film

Randall Emmett fa il suo debutto alla regia lavorando su una sceneggiatura di Alan Horsnall, che vede Bruce Willis Megan Fox nei panni degli agenti dell’FBI Karl Helter e Rebecca Lombardi. Mentre lavorano a un caso in Florida, i due scoprono che la loro operazione si è incrociata con la furia di un famigerato serial killer, che è stato rintracciato per anni senza alcun risultato dal Texas Ranger di Emile Hirsch Byron Crawford.

Lombardi quindi si offre volontario per un’operazione di puntura per cercare di intrappolare l’assassino, solo per ritrovarsi catturata, costringendo Helter e Crawford a collaborare e cercare di rintracciare il sospetto in una corsa contro il tempo prima che rivendichi un’altra vittima.

È un trailer abbastanza suggestivo, ma è uno di quei promo estesi che sembrano rivelare un po’ troppo della trama, ma che comunque dovrebbe piacere ai fan di la storia del crimine hard-boiled. Oltre ai tre protagonisti, “Midnight in the Switchgrass” è interpretato anche da Lukas Haas, Colson Baker, Caitlin Carmichael, Michael Beach, Jackie Cruz e Sistine Stallone.

Dopo aver preso una pausa dalla recitazione, Megan Fox è tornata alla grande con “Midnight in the Switchgrass” che ha segnato il suo nono progetto dall’inizio del 2019. Dall’altra parte Bruce Willis, è apparso in non meno di sette film dal maggio dello scorso anno, con altri otto previsti per il rilascio entro la fine del 2022.

Il film arriverà nelle sale selezionate, in on demand e in home video il 27 luglio

Francesca Reale

11/06/2021