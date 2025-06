Mediaset sospende la soap “Tradimento”: ecco le novità della programmazione estiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 28 giugno 2025, Mediaset ha ufficialmente annunciato la sospensione della soap opera turca “Tradimento” nel pomeriggio del sabato su Canale 5. Questa decisione è stata presa in concomitanza con la pausa estiva del talk show “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, che riprenderà la sua programmazione a settembre. L’assenza di “Verissimo” ha spinto la rete a interrompere la trasmissione di “Tradimento” nel sabato pomeriggio, per evitare di mandare in onda episodi inediti durante un periodo di minore affluenza televisiva.

Modifiche alla programmazione di “Tradimento”

Durante la settimana dal 23 al 29 giugno 2025, il palinsesto di “Tradimento” subirà significative variazioni. Non sarà trasmessa in prima serata su Canale 5, e il venerdì 27 giugno, alle 21:40, al suo posto andrà in onda la serie turca “La notte nel cuore“, che debutterà in prima visione assoluta. Questo cambiamento segna un’importante modifica nella programmazione della rete, che cerca di ottimizzare l’offerta per il pubblico. Inoltre, nel weekend del 28 e 29 giugno, “Tradimento” non sarà presente nel palinsesto pomeridiano, lasciando spazio ad altre produzioni.

Sospensione estiva e ritorno in autunno

La sospensione di “Tradimento” non si limiterà al solo weekend del 28 e 29 giugno. A partire dal 30 giugno 2025, la soap turca entrerà in una pausa estiva, interrompendo la messa in onda sia nel daytime che in prima serata. Questa scelta strategica di Mediaset mira a conservare gli episodi finali per la nuova stagione autunnale, evitando di trasmetterli nei mesi estivi, periodo in cui il pubblico televisivo tende a essere più frammentato. Il ritorno di “Tradimento” è previsto per settembre 2025, ma al momento non è stata comunicata una data ufficiale per la ripresa delle trasmissioni.

Nuove serie in arrivo su Canale 5

Durante la pausa estiva di “Tradimento“, Mediaset si prepara a introdurre nuove produzioni nel palinsesto di Canale 5. Dal lunedì al venerdì, alle 14:10, andrà in onda la nuova soap turca “Forbidden Fruit“, un’opera inedita ambientata nel mondo del lusso e dell’intrigo, che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Inoltre, il venerdì sera, la rete presenterà “La notte nel cuore“, che avrà un doppio appuntamento settimanale, arricchendo ulteriormente l’offerta di intrattenimento per gli spettatori. Queste novità rappresentano un tentativo di Mediaset di mantenere alta l’attenzione del pubblico durante il periodo estivo, in attesa del ritorno di “Tradimento” e delle sue storie avvincenti.

