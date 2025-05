Mediaset rivoluziona la programmazione estiva di Canale 5: nuove soap turche in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, Mediaset si prepara a modificare la programmazione pomeridiana di Canale 5, introducendo nuove soap turche che prenderanno il posto di Tradimento, il cui ultimo episodio andrà in onda a settembre 2025. In assenza di Uomini e Donne, che terminerà il 30 maggio, i telespettatori possono aspettarsi l’arrivo di due nuove serie turche, La Forza di una Donna e Forbidden Fruit. Di seguito, i dettagli e le anticipazioni su entrambe le produzioni.

La forza di una donna: trama e cast

La Forza di una Donna racconta la storia di Bahar, una giovane madre che si trova a dover affrontare la vita da vedova dopo la tragica scomparsa del marito. La serie si concentra sulla resilienza della protagonista, che lotta per crescere i suoi figli e superare un passato difficile. La soap ha riscosso un notevole successo in Spagna, raggiungendo picchi di ascolto del 20% per episodio.

Il cast di questa dizi turca include volti noti al pubblico italiano. Özge Özpirinçci interpreta Bahar, un ruolo che ha già ricoperto in precedenti produzioni come Il Dottor Alì. Caner Cindoruk interpreta Sarp, il nuovo amore di Bahar, mentre Seray Kaya veste i panni di Ceylan, la migliore amica della protagonista. La serie, rilasciata nel 2017, è composta da tre stagioni per un totale di 81 episodi, ognuno della durata di circa 120 minuti. Gli spettatori possono già trovare la versione originale in turco su Disney+.

Forbidden fruit: trama e cast

Forbidden Fruit si concentra sulle vite di due sorelle, Zeynep e Yıldız, le cui esistenze vengono stravolte da un intrigo di potere, inganni e denaro. Mentre Zeynep è alla ricerca dell’amore, Yıldız è spinta da un’ambizione sfrenata e sarebbe disposta a tutto pur di raggiungere il successo. Questa serie ha debuttato nel 2018 ed è stata scelta da Antenna 3, un canale spagnolo, per riempire il vuoto lasciato dalla conclusione di Terra Amara.

Il cast di Forbidden Fruit è composto da attori di talento, tra cui Eda Ece nel ruolo di Yıldız, Sevval Sam nel ruolo di Ender, una delle antagoniste principali, e Onur Tuna nel ruolo di Alihan. La serie è articolata in sei stagioni, per un totale di 177 episodi, ognuno della durata di circa 120 minuti. Questa dizi ha saputo conquistare il pubblico con le sue trame avvincenti e i colpi di scena, promettendo di mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Con l’arrivo di queste due nuove soap, Canale 5 si prepara a offrire ai suoi telespettatori storie coinvolgenti e ricche di emozioni, continuando a seguire la tendenza delle produzioni turche che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico italiano.

