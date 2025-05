Mediaset rivoluziona il palinsesto estivo: stop a Tradimento e nuove serie in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, i palinsesti televisivi subiscono cambiamenti significativi, e Mediaset non fa eccezione. La programmazione del daytime pomeridiano di Canale 5 sarà stravolta, portando novità e sorprese per i telespettatori. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

Stop a Tradimento: la soap turca va in pausa

Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della soap turca Tradimento, che ha conquistato un vasto pubblico in meno di un anno. La pagina ufficiale della serie ha annunciato che, a partire da luglio 2025, la soap andrà in pausa estiva fino a settembre. Questo significa che non sarà trasmessa né nel pomeriggio né in prima serata. Al suo posto, Canale 5 proporrà la serie turca La Forza di una donna, che andrà in onda dalle 14.10 fino alle 15.40. Successivamente, sarà la volta di Forbidden fruit, una nuova serie turca che promette di attrarre l’attenzione del pubblico.

Questa decisione di sospendere Tradimento durante i mesi estivi è stata presa per rinnovare l’interesse degli spettatori e introdurre nuove storie. La soap, che ha saputo coinvolgere milioni di telespettatori, riprenderà la sua programmazione regolare a settembre, quando i fan potranno tornare a seguire le avventure dei loro personaggi preferiti.

Cambiamenti per la festività del 2 giugno

Il 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica, Mediaset ha programmato un cambiamento temporaneo nella sua programmazione. In questo giorno speciale, Tradimento non andrà in onda, e al suo posto verrà trasmesso un episodio speciale di Beautiful, che inizierà alle 13.45 e durerà un’ora. Questo episodio esteso offrirà ai fan un’opportunità unica di immergersi ancora di più nelle storie dei personaggi di Beautiful.

Dopo l’episodio di Beautiful, il palinsesto prevede la messa in onda del daytime de L’Isola dei Famosi, che inizierà alle 14.45. Questo segmento sarà seguito da una nuova puntata di The Family, anch’essa in versione estesa, fino alle 17 circa. Queste modifiche sono state pensate anche per compensare l’assenza di Uomini e Donne, che in quella settimana trasmetterà le ultime puntate della stagione. L’ultimo appuntamento con il popolare dating show di Maria De Filippi andrà in onda in prima serata, venerdì 30 giugno 2025, in occasione della tanto attesa Scelta di Gianmarco Steri.

Le nuove proposte di Canale 5

Con l’arrivo dell’estate, Canale 5 si prepara a presentare una serie di nuove proposte per intrattenere il pubblico. La Forza di una donna, che sostituirà Tradimento nel pomeriggio, è una serie che ha già riscosso un buon successo in Turchia e che promette di attrarre l’attenzione anche del pubblico italiano. La trama, ricca di colpi di scena e drammi familiari, si preannuncia coinvolgente e in grado di mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Inoltre, Forbidden fruit, la nuova serie turca che debutterà dopo La Forza di una donna, è attesa con grande curiosità. La serie, che affronta temi di amore, tradimento e vendetta, ha già conquistato il pubblico turco e si spera che possa replicare il successo anche in Italia. Con queste novità, Mediaset punta a rinnovare il proprio palinsesto estivo, offrendo ai telespettatori contenuti freschi e avvincenti.

La programmazione estiva di Canale 5 si preannuncia quindi ricca di sorprese e cambiamenti, con l’obiettivo di soddisfare le aspettative del pubblico e mantenere viva l’attenzione durante i mesi estivi.

