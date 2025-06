Mediaset ristruttura il palinsesto estivo: Tradimento in pausa, La forza di una donna in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, Mediaset sta apportando modifiche significative al suo palinsesto pomeridiano. Dopo la conclusione della popolare trasmissione Uomini e Donne, avvenuta il 30 maggio con una puntata speciale in prima serata, è ora il turno della soap turca Tradimento di prepararsi a una pausa estiva. Gli appassionati della serie potranno ancora seguire le avventure di Guzide e della sua famiglia per qualche settimana, prima che la sospensione avvenga all’inizio di luglio.

La pausa di Tradimento e l’arrivo di La forza di una donna

Dopo una breve interruzione per la Festa della Repubblica, la soap Tradimento è tornata in onda regolarmente il 3 giugno alle 14.10. Tuttavia, la data di stop definitivo è già segnata sul calendario. Quando Tradimento uscirà temporaneamente dal palinsesto, La forza di una donna prenderà il suo posto nel daytime feriale. Questa nuova soap, anch’essa di origine turca, ha già avuto un primo assaggio di programmazione, subentrando a Uomini e Donne subito dopo la chiusura di quest’ultima.

La decisione di sostituire Tradimento con La forza di una donna potrebbe inizialmente suscitare qualche malcontento tra i fan più affezionati. Tuttavia, si tratta di una scelta strategica da parte di Mediaset. Durante i mesi estivi, si registra storicamente un calo dell’audience televisiva, con meno persone davanti allo schermo. Mandare in onda nuovi episodi di un prodotto di successo come Tradimento in questo periodo potrebbe comportare un uso inefficace delle puntate, portando a un inevitabile abbassamento degli ascolti.

The Family 2: un allungamento delle puntate

Anche la soap The Family 2 sta vivendo un periodo di assestamento. A partire dal 3 giugno, Mediaset ha deciso di estendere la durata delle puntate quotidiane, che ora vanno in onda dalle 16 alle 17. Questa mossa mira a rilanciare un titolo che, dopo una prima stagione di successo, sta affrontando una diminuzione del proprio share. I dati sono eloquenti: si è passati da un 19-20% di share nella stagione d’esordio a un 13-15% nella seconda.

Nonostante il calo di ascolti, The Family 2 non è stata cancellata, a differenza di quanto accaduto con The Couple, che è stata interrotta bruscamente senza neppure trasmettere la finale. La decisione di mettere in pausa Tradimento a luglio appare quindi più strategica di quanto possa sembrare a prima vista. La rete ha scelto di “congelare” un successo durante un periodo di bassa audience, per rilanciarlo in grande stile a settembre. Questa strategia evita che un calo stagionale possa compromettere il rendimento complessivo della serie, mantenendola intatta per la nuova stagione.

Futuro delle soap turche su Mediaset

Mediaset ha già applicato questa visione lungimirante in passato, ottenendo buoni risultati. Anche quest’anno, la rete sembra voler valorizzare le proprie fiction turche, nonostante la flessione di The Family. L’universo delle soap mediorientali continua a rappresentare una delle colonne portanti del pomeriggio di Canale 5. Ora l’attenzione si sposta sui palinsesti della prossima stagione, che Mediaset presenterà a breve. Gli spettatori attendono con curiosità di scoprire se Tradimento tornerà in grande stile, magari con una nuova collocazione o con trame fresche e coinvolgenti, capaci di mantenere alta l’attenzione del pubblico anche dopo la pausa estiva.

