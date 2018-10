Matthew McConaughey star in “Toff Guys”

La stella di Hollywood Matthew McConaughey è entrato ufficialmente a far parte del cast del film “Toff Guys” di Guy Ritchie. Sul set la star lavorerà al fianco degli attori Henry Golding e Kate Beckinsale.

Matthew McConaughey protagonista del nuovo poliziesco a cura di Guy Ritchie

Il cineasta Guy Ritchie firma una nuovo poliziesco dal titolo “Toff Guys”che è per lui una sorta di ritorno alle origini (“Lock & Stock – Pazzi scatenati” del 1998 e “Snatch – Lo strappo” del 200), dopo la recente incursione nel mondo Disney con live-action “Aladdin” che sarà nelle sale dei cinema americani a partire dal 24 maggio 2019 e in troveremo un meraviglioso Will Smith nei panni del Genio della lampada.

Guy Ritchie insieme a Marn Davies ha scritto la sceneggiatura di “Toff Guys”, un racconto che esplora lo scontro tra gli “storici ricchi” Europei e la moderna industria della marijuana. La vicenda segue la storia di un narcotrafficante britannico mentre tenta di accrescere il proprio patrimonio vendendo il suo impero altamente redditizio a una dinastia di miliardari dell’Oklahoma.

Sul set della pellicola “Toff Guys”, le cui riprese dovrebbero cominciare questo autunno in Inghilterra, troveremo l’attore Premio Oscar di “Dallas Buyers Club” Matthew McConaughey, recitare al fianco all’emergente Henry Golding: l’artista di origine malesiana che ha debuttato quest’anno con ben due film “Crazy & Rich” e “Un piccolo favore” del regista Paul Feig con il quale ha già ufficializzato un’altra collaborazione nel prossimo film “Last Christmas” della Universal. Nel cast di “Toff Guys” figura anche il nome della modella britannica Kate Beckinsale la quale è anche stata scritturata per il film di debutto di Charlie Day alla regia dal titolo “El Tonto”.

Secondo quanto riportato dalla rivista Variety la casa di produzione Miramax ha ottenuto un accordo che vale ben 30 milioni di dollari per i diritti mondiali di “Toff Guys”. Il progetto è partito ora non ci rimane che attendere l’inizio delle riprese.

Chiara Broglietti

11/10/2018