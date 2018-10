[/tab]

Titolo originale: The Curse Of La Llorona

Regia: Michael Chaves

Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, John Marshall Jones, Madeleine McGraw, Jaynee-Lynne Kinchen

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 19 aprile 2019

“Mater – Le lacrime del male”, precedentemente noto con il titolo di “The Children”, è un film horror americano diretto da Michael Chaves e scritto da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, con Linda Cardellini e la star della serie televisiva statunitense “Breaking Bad” Raymond Cruz. Il film prodotto da Atomic Monster, compagnia fondata da James Wan e nota per aver prodotto due pellicole di successo per le saghe horror “Insidious“ e “L’evocazione – The Conjuring“, uscirà nelle sale italiane il 18 aprile 2019 distribuito da Warner Bros Italia.

“Mater – Le lacrime del male”: la trama

“Fai attenzione al suo agghiacciante lamento. Non si fermerà davanti a nulla per attirarti nell’oscurità, perché non c’è pace per la sua angoscia, non c’è pietà per la sua anima e non c’è via di fuga dalla maledizione di La Llorona. “

Nella Los Angeles negli anni ’70 La Llorona o “la donna che piange” è uno spettro del folclore dell’America Latina intrappolato tra Paradiso e Inferno, si presenta come l’anima in pena di una donna che ha ucciso i figli in preda a una furiosa gelosia e ha il solo obiettivo di sostituire i suoi bambini aggirandosi nella notte alla ricerca di prede innocenti.

“Mater – Le lacrime del male” segue le vicende dell’operatrice sociale Anna Garcia, interpretata da Linda Cardellini, che si ritrova a crescere i suoi due figli da sola, essendo vedova. Siamo a Los Angeles, nel 1973, la donna riscontra delle terrificanti somiglianze tra un caso sul quale sta investigando e la maledizione che sembra tormentare la sua famiglia. Ignorando l’inquietante avvertimento di una madre in difficoltà, Anna Garcia insieme ai suoi figli vengono trascinati in uno spaventoso regno soprannaturale, al quale sperano solo di sopravvivere e uscire illesi.

