Mass: Il primo trailer del film di Fran Kranz potenziale contendente all’Oscar

“Mass” il film drammatico che racconta un viaggio di dolore e rabbia. Presentato al Sundace, il film di Franz Kranz uscirà ad ottobre nelle sale cinematografiche.

Mass: il trailer ufficiale del film drammatico di Franz Kranz

È uscito il primo trailer di “Mass”, il dramma diretto dall’attore Fran Kranz che racconta la storia di quattro genitori in lutto a seguito di una tragedia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale a gennaio al Sundance, dove ha ricevuto una reazione più che positiva. Il lungometraggio uscirà nelle sale l’8 ottobre. Il film vede tra gli interpreti gli attori: Jason Isaacs , Martha Plimpton , Ann Dowd e Reed Birney.

Il primo trailer è abbastanza minimalista e non rivela molto sulla storia. Abbiamo un’idea della location principale del film, una sala conferenze situata all’interno di una chiesa, mentre si possono ascoltare le voci fuori campo di diversi personaggi. Vengono mostrati i quattro membri principali del cast seduti uno di fronte all’altro, che hanno una mediazione su una tragedia che entrambi hanno vissuto, ma in modi molto diversi. Sembra che una coppia di genitori abbia perso il proprio figlio in una tragica sparatoria a scuola, mentre il figlio dell’altra coppia è l’autore dell’omicidio.

La prima volta di Fran Kranz sulla sedia del regista

Mentre Mass funge da debutto alla regia per Kranz, il pubblico potrebbe avere più familiarità con lui come attore di film come “The Cabin in the Woods” e “Molto rumore per nulla” , così come lo show televisivo “Dollhouse” . Kranz ha scritto e diretto il dramma, e risulta davvero una gran sorpresa. Nonostante ciò, il film sta già ricevendo grandi consensi dalla critica. Questa potrebbe essere la prima volta di Kranz sulla sedia del regista, ma in base alla critica, sicuramente non sarà l’ultima. Anche la Plimpton, nota soprattutto per le sue parti comiche, va controcorrente e appare in un ruolo drammaticamente straziante.

Visto la critica più che positiva sembra già che “Mass” abbia la capacità di essere un forte contendente al botteghino tra le altre uscite indipendenti più piccole questo ottobre. Inoltre appare anche evidente che il dramma di Kranz possa vedere una potenziale candidatura gli Oscar.

La sinossi ufficiale

Anni dopo che una tragedia indicibile ha lacerato le loro vite, due coppie di genitori (Reed Birney e Ann Dowd, Jason Isaacs e Martha Plimpton), accettano di parlare in privato nel tentativo di andare avanti. Nel debutto alla sceneggiatura e alla regia di Fran Kranz, esamina attentamente il loro viaggio di dolore, rabbia e accettazione trovandosi faccia a faccia con coloro che sono stati lasciati indietro.

Francesca Reale

01/09/2021