Marvel’s Avengers: nessun DLC speciale per Spider-Man

Durante un’intervista per il magazine IGN, il Gameplay Director di Marvel’s Avengers Philippe Therien, ha sottolineato la nuova strategia di contenuti per il videogioco di Spider-Man.

Marvel’s Avengers: il DLC di Spider-Man non avrà nuove missioni

Il prossimo DLC di Marvel’s Avengers sarà “Spider-Man: With Great Power” e sembra non includere nuove missioni.

Durante l’intervista a Philippe Therien, il Director di Marvel’s Avengers ha sottolineato come l’obiettivo del team sia quello di rendere disponibili i contenuti per ogni giocatore, il che ha portato alla decisione di non includere le missioni esclusive per PlayStation.

Perchè? Come ha spiegato Therien, la decisione è stata motivata dall’esclusività del DLC di Spider-Man. A causa di un contratto tra Crystal Dynamics e Sony, “Spider-Man: With Great Power” sarà disponibile solo per i giocatori che possiedono una PlayStation 4 o una PlayStation 5, il che lo rende alienante per i giocatori di PC e Xbox.

Le parole dure e precise di Therien sono state:

“Vogliamo dedicare i nostri sforzi a contenuti che tutti possano apprezzare”.

A settembre Marvel’s Avengers ha compiuto un’anno dal suo rilascio e ciascuno dei tre DLC precedenti includeva una serie di missioni nella storia, che guidavano i giocatori attraverso diversi orizzonti e nuovi supereroi. I giocatori si aspettavano che per Spider-Man fosse lo stesso, ma non è così, poiché la storia sarà raccontata esclusivamente da filmati e opere d’arte da collezione.

Le critiche sui giochi Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers ha ricevuto recensioni contrastanti e numeri di vendita molto negativi. Il motivo sembra evidente: mentre il racconto della storia porta tutta l’eccitazione di giocare con i tuoi eroi preferiti, il post-gioco è ripetitivo e ruota attorno a un sistema di ‘bottino’ messo li per indurre i giocatori a spendere ancora di più attraverso le micro transazioni. In ogni caso il rilascio costante di DLC gratuiti continua a dare accesso a nuovi personaggi, dimostrando che il team di Marvel’s Avengers è disposto a versare più contenuti nel gioco e mantenere i gamers coinvolti.

Un’altra critica riguardava il DLC di Spider-Man bloccato in esclusiva per una console, infatti la Crystal Dynamics sta rinominando il DLC di Spider-Man come “Hero Event” per sottolineare come il nuovo contenuto funzioni in modo diverso dalle aggiunte degli eroi precedenti.

Eleonora De Sanctis

23/11/2021