Martyrs Lane: un’agghiacciante storia di fantasmi con le vibrazioni di Del Toro

In “Martyrs Lane” c’è qualcosa nei bambini che ci gela la spina dorsale. Shudder ci presenta una nuova inquietante serie horror disponibile dal 9 settembre.

Martyrs Lane: trailer e cast della serie

Shudder ha pubblicato il trailer di “Martyrs Lane” , l’ultima serie horror che si aggiunge all’imponente catalogo del servizio di streaming. Protagonisti piccoli attori: Kiera Thompson e Sienna Sayer. Il trailer della prima stagione racconta una storia inquietante su una ragazza che incontra un presunto angelo custode. In questo terrificante show troviamo alcune vibrazioni che ci ricordano il regista Guillermo del Toro , in particolare nel suo film “The Devil’s Backbone”.

Protagonista della serie è Leah (Thompson), una bambina solitaria di 10 anni che sta lottando con la mancanza di attenzione da parte di sua madre. Un giorno, Leah trova una piuma insanguinata nei boschi, che sembra creare una connessione con un bambino alato (Sayer), che sostiene di essere un angelo custode. I due bambini si avvicinano, ma questa relazione si rivela pericolosa, poiché Leah scopre lentamente che il suo “angelo custode” potrebbe avere intenzioni malvagie.

Scritto e diretto da Ruth Platt, “Martyrs Lane” è interpretato anche da Denise Gough , Steven Cree , Hannah Rae e Anastasia Hille . La produzione vede Christine Alderson e Katie Hodgkin per Ipso Facto Productions e lo sviluppo è finanziato da BFI, Lipsync e Sharp House.

La sinossi ufficiale del film

In questa inquietante storia di fantasmi, Leah, 10 anni, vive in una grande e vecchia casa con la sua famiglia. La piccola non riesce a capire però perché sua madre sembri così distante. La sera riceve la visita di un ospite misterioso, che potrebbe essere in grado di darle delle risposte. Con una nuova sfida ogni notte , Leah viene ricompensata con frammenti di conoscenza che, una volta messi insieme, minacciano di illuminare una luce pericolosa sia sulla verità dei suoi incubi sia sul mondo in cui vive.

“Martyrs Lane” sarà presentato in anteprima mondiale al Virtual Fantasy International Film Festival 2021 il 19 agosto. La serie arriverà in esclusiva su Shudder il 9 settembre.

Francesca Reale

23/08/2021