Mario Cusitore di Uomini e Donne: il desiderio di tornare e un bacio indimenticabile

Un ex protagonista di Uomini e Donne ha recentemente rivelato il suo desiderio di tornare nel programma, esprimendo anche una certa ironia riguardo al suo possibile ruolo, che includerebbe persino il fare le pulizie. Mario Cusitore, noto per la sua partecipazione al dating show, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista rilasciata al settimanale Mio U&D, parlando di relazioni passate e di esperienze vissute all’interno del programma.

Il rammarico per Ida Platano e il bacio con Nicole Santinelli

Durante l’intervista, Mario Cusitore ha manifestato il suo dispiacere per non aver intrapreso una relazione con Ida Platano, una delle figure più discusse del programma. Cusitore ha raccontato un episodio significativo avvenuto durante una cena spettacolo, dove ha baciato Nicole Santinelli. Questo momento, descritto come voluto e sentito, ha suscitato in lui emozioni forti. “Mi è dispiaciuto per quello che ha dichiarato dopo”, ha commentato, senza però entrare nei dettagli della situazione.

Cusitore ha sottolineato di aver sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti degli altri partecipanti, evitando di parlare negativamente di loro. Ha preso le sue responsabilità e, rendendosi conto di non essere attratto da nessuna delle donne presenti nel programma, ha chiesto a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio. Riguardo al bacio con Nicole, ha affermato: “Non mi pento di averglielo dato”. Questo episodio, avvenuto un mese prima dell’intervista, è stato paragonato a situazioni comuni che possono accadere in contesti festivi, come in una discoteca.

I sentimenti attuali verso Ida Platano

Mario Cusitore ha poi spostato l’attenzione su Ida Platano, esprimendo il suo risentimento per non aver avuto l’opportunità di un confronto diretto con lei. Ha rivelato i suoi sentimenti attuali, affermando: “Potevo gestire tutto meglio e avremmo potuto essere davvero belli insieme”. Nonostante le sue riflessioni, ha notato che molte coppie, sia dell’anno scorso che di quest’anno, hanno trovato l’amore nel programma, ma ha ribadito che nessuno ha raggiunto il potenziale che lui e Ida avrebbero potuto avere.

Apprezzamenti e desideri futuri

Nonostante il rammarico per le relazioni passate, Mario Cusitore ha espresso il suo apprezzamento per la coppia formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, che continua a far parlare di sé. Ha anche lanciato un appello a Maria De Filippi, chiedendo di poter tornare in trasmissione in qualsiasi veste, dimostrando così il suo attaccamento al programma.

Inoltre, Cusitore ha aperto la porta a nuove opportunità, non escludendo la possibilità di partecipare ad altri reality show, come il Grande Fratello. Questa dichiarazione evidenzia la sua volontà di rimanere nel mondo dello spettacolo e di continuare a farsi conoscere dal pubblico.

