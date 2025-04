Maria Corleone torna su Canale 5: nuove avventure tra mafia e giustizia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, alle 21.30, su Canale 5, riprende la storia di Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, la donna di mafia più affascinante del piccolo schermo. Con quattro nuove prime serate, la serie promette di continuare da dove si era interrotta, portando gli spettatori nel cuore di una trama avvincente e ricca di colpi di scena.

La trama di Maria Corleone

Maria Corleone, scampata a un tentativo di omicidio, si trova di fronte a una scelta cruciale. Da un lato, c’è l’istinto di vendetta, ereditato dal padre Luciano Corleone, interpretato da Fortunato Cerlino, che la spinge a farsi giustizia da sola. Dall’altro, c’è la possibilità di affidarsi alla Giustizia ufficiale, rappresentata da Luca, il padre del bambino che Maria aveva deciso di affidare alla sorella Sandra, interpretata da Federica De Cola. Questo conflitto interiore tra giustizia personale e legale sarà il fulcro della nuova stagione, mentre Maria cerca di trovare il suo posto tra le tradizioni mafiose e le leggi dello Stato.

La storia si sviluppa in un contesto che alterna Milano e la Sicilia, due mondi opposti che riflettono le tensioni e le sfide che Maria deve affrontare. Accanto a lei, ci saranno il fratello Stefano, interpretato da Vittorio Magazzù, e i nemici di sempre, pronti a mettere in discussione la sua autorità e le sue scelte. La presenza di nuovi personaggi porterà ulteriori complicazioni e colpi di scena, rendendo la trama ancora più intrigante.

I nuovi personaggi della serie

Due nuovi personaggi si uniscono al cast, promettendo di cambiare le dinamiche della storia.

Beatrice Serra, interpretata da Denise Tantucci

Beatrice Serra è un’imprenditrice giovane e affascinante, caratterizzata da una personalità forte e determinata. Nonostante la sua giovane età, ha già investito somme considerevoli in diverse attività, dimostrando un acume imprenditoriale notevole. Il suo incontro casuale con Stefano, che porta con sé il peso di un omicidio, innesca una scintilla che la porterà a legarsi ai Corleone in modi inaspettati. La sua presenza nella vita di Stefano potrebbe rivelarsi decisiva, sia per lui che per l’intera famiglia Corleone.

Matteo Lombardo, interpretato da Fabrizio Ferracane

Matteo Lombardo rappresenta una nuova minaccia per i Corleone. Si tratta di un trafficante internazionale di rifiuti tossici, tornato a Palermo dopo anni di assenza con l’intento di riprendere il controllo del porto, attualmente sotto l’influenza di Don Luciano Corleone. La sua facciata di raffinato amante dell’arte nasconde un’anima spietata, pronta a ordinare omicidi per raggiungere i suoi obiettivi. La sua ambizione e la sua mancanza di scrupoli lo rendono un avversario temibile per Maria e la sua famiglia, aggiungendo tensione e suspense alla narrazione.

Con questi nuovi sviluppi, la serie si prepara a catturare l’attenzione del pubblico, promettendo emozioni forti e una trama avvincente. La lotta tra giustizia e vendetta, unita all’introduzione di personaggi intriganti, renderà le nuove puntate di Maria Corleone un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

