Maria Castro: il volto di Pia Adarre in La Promessa, la soap spagnola amata dal pubblico italiano

Maria Castro, attrice spagnola nota per il suo talento e la sua versatilità, ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie a ruoli iconici in produzioni come Sei Sorelle e Tierra de Lobos. Attualmente, è protagonista della soap La Promessa, in onda ogni sera su Rete 4, dove interpreta Pia Adarre, una donna forte e resiliente. In questa intervista, Maria condivide la sua esperienza sul set e il legame profondo che sente con il suo personaggio.

L’arrivo nel cast di La Promessa

Maria Castro racconta come sia stata selezionata per il ruolo di Pia Adarre in La Promessa. L’attrice spiega che la proposta è arrivata in modo naturale, senza la necessità di un provino. La produzione cercava un’attrice in grado di trasmettere emozioni autentiche, affinché il pubblico potesse affezionarsi a Pia come se fosse parte della propria vita. Maria ha accolto questa responsabilità con entusiasmo e rispetto, consapevole dell’importanza del suo ruolo.

La forza del personaggio di Pia

Pia Adarre è un personaggio complesso e affascinante, descritto da Maria come una donna di grande forza interiore. Nonostante le avversità e le sofferenze che ha affrontato, Pia non si arrende mai. È diventata madre da sola in un periodo in cui tale scelta era considerata scandalosa, e questo la rende una figura ammirabile. Maria sottolinea come Pia sia empatica e professionale, con un cuore grande, amata da tutti tranne che dalla signora Petra Arcos, un altro personaggio chiave nella soap.

Punti in comune tra Maria e Pia

L’attrice rivela di riconoscersi in molti aspetti del suo personaggio. Anche lei si considera una donna forte, che affronta le difficoltà della vita con coraggio. Maria condivide che, sebbene possa piangere nei momenti difficili, non si lascia mai abbattere e cerca sempre di andare avanti. Questa resilienza è una delle qualità che la collega a Pia, rendendo la sua interpretazione ancora più autentica.

Atmosfera sul set di La Promessa

Maria descrive il clima di lavoro sul set di La Promessa come positivo e collaborativo. Gli attori e il team di produzione lavorano insieme con leggerezza e rispetto, creando un ambiente stimolante. Maria apprezza la professionalità e la bellezza umana dei suoi colleghi, sottolineando come si siano formati legami autentici tra di loro, rendendo il lavoro di squadra un’esperienza gratificante.

Aneddoti divertenti dal set

Un episodio divertente che Maria condivide riguarda la sua gravidanza durante le riprese. Mentre il suo personaggio non era incinta, Maria ha dovuto affrontare la sfida di nascondere la pancia utilizzando oggetti e accessori vari. Questo ha reso le riprese un’esperienza divertente e unica, contribuendo a creare ricordi indimenticabili sul set.

Relazioni con i colleghi

Maria esprime grande affetto per i suoi colleghi, menzionando in particolare Joaquin Climent, che interpreta il signor Baeza, e Andrea Del Río, che interpreta Teresa Villamil. Per Maria, Andrea è più di una semplice collega; è diventata una vera amica, evidenziando l’importanza delle relazioni personali nel mondo dello spettacolo.

Passioni tra cinema, teatro e televisione

L’attrice spagnola ha lavorato in vari ambiti, dal cinema alla televisione, fino al teatro. Maria afferma che l’ideale sarebbe combinare tutte queste esperienze, poiché ognuna di esse ha il suo fascino unico. Il cinema offre una grandezza particolare, la televisione consente di entrare nelle vite quotidiane delle persone, mentre il teatro regala la magia del contatto diretto con il pubblico.

Ricordi delle produzioni italiane

Maria ha partecipato a diverse serie trasmesse in Italia, come Seis Hermanas e Tierra de Lobos. Ogni esperienza le ha lasciato ricordi preziosi. Recentemente, ha rivisto Tierra de Lobos su Netflix e ha provato una forte emozione, rendendosi conto di quanto sia cresciuta sia professionalmente che personalmente nel corso degli anni.

La passione per la recitazione

Fin da bambina, Maria ha nutrito il sogno di diventare attrice. La sua passione per l’arte si è manifestata durante la ginnastica ritmica, dove trovava un modo per esprimere la sua creatività. Guardando la televisione, ha sempre desiderato far parte di quel mondo, un sogno che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Il primo provino

Maria ricorda con affetto il suo primo provino per una serie galiziana chiamata Avenida de América. Per ottenere il ruolo, ha persino mentito riguardo alla sua esperienza teatrale, ma alla fine è riuscita a ottenere il lavoro, dando inizio alla sua carriera nel mondo della recitazione.

Un legame speciale con l’Italia

Sebbene Maria non abbia avuto molte occasioni di visitare l’Italia, ha un legame speciale con Roma. Ogni volta che si reca alla Fontana di Trevi, prova emozioni indescrivibili. Desidera tornare in Italia e visitare il paese insieme alle sue bambine, per condividere con loro la bellezza di queste esperienze.

Attività nel tempo libero

Nel tempo libero, Maria si dedica a molte attività. È una persona molto attiva che ama giocare con le sue figlie, dipingere, fare dolci, bricolage, escursioni e arrampicata. Sogna di avere giornate più lunghe per poter dedicare più tempo a tutte le sue passioni.

La vita privata di Maria Castro

Maria si descrive come una persona allegra, tenace e molto legata alla famiglia. Affronta ogni situazione con determinazione e non ha paura di mettersi in gioco. La sua famiglia è il centro della sua vita, e le risate delle sue bambine rappresentano la sua fonte di energia e motivazione.

Progetti futuri

Maria ha in mente di continuare a crescere come madre e come attrice. Sebbene La Promessa richieda molto del suo tempo, riesce a lavorare anche in Galizia come presentatrice e a gestire i suoi canali social. La sua ambizione è quella di continuare a coltivare la sua passione per la recitazione senza rinunciare alla sua vita familiare.

Sogni nel mondo della recitazione

Maria desidera interpretare un ruolo in un musical, un personaggio che possa cantare e che richieda una forte interpretazione. È grata per tutte le esperienze avute finora e spera di continuare a lavorare con persone di talento e di valore.

Il sogno più grande di Maria

Oggi, il sogno più grande di Maria Castro è quello di continuare a lavorare con la stessa passione del primo giorno. A livello personale, si sente già realizzata con la sua famiglia e desidera solo tempo e salute per godere appieno di ogni momento insieme a loro.

