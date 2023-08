“Mare Fuori”: potrebbe tornare per la sesta ed ultima stagione Carolina Crescentini

Mare Fuori è senza dubbio una delle serie più seguite ed apprezzate degli ultimi tempi. Si tratta di una serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction e Picomedia, distribuita a partire dal 2020. Mentre i fan attendono l’uscita della prossima stagione, iniziano a circolare alcune informazioni su un possibile ritorno molto apprezzato. Da ciò che sappiamo, la serie dovrebbe concludersi in sei stagioni. Per la sesta ed ultima stagione potrebbe tornare il personaggio di Paola Vinci, interpretato da Carolina Crescentini.

Mare Fuori è una serie molto apprezzata, soprattutto dal giovane pubblico. La trama e le storie dei personaggi, raccontano di problemi adolescenziali e di situazioni molto delicate. La narrazione infatti, si sviluppa all’interno di un carcere minorile. I ragazzi che dovranno scontare la loro pena avranno come figure di riferimento Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto, l’educatore Beppe e il comandante di polizia Massimo.

Oggi parleremo quindi dell’uscita di scena di uno dei personaggi più importanti ed apprezzati dal pubblico, la direttrice Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini. Il personaggio infatti, dopo diversi fatti drammatici accaduti all’interno dell’Istituto, è stato sostituito da Sofia Durante. La Crescentini è rimasta a dir poco sbalordita dall’affetto ricevuto dai fan, che hanno addirittura indetto una raccolta firme per permetterle di tornare all’interno dello show. In una recente intervista ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“È una scelta ma ovviamente è un dispiacere, perché voglio bene a questi ragazzi. Napoli ormai è la mia seconda casa. Qui ho girato Mare Fuori, I bastardi di Pizzofalcone ma anche tanti film. E ogni volta che torno qui sono sempre contenta. Voglio bene a Napoli e Napoli vuole bene a me, mi hanno sempre trattata benissimo.”

Nelle ultime ore il magazine Chi, ha riportato una serie di indiscrezioni sul futuro della serie. Tra i vari rumors c’è anche il ritorno nella sesta ed ultima stagione di Carolina Crescentini nel ruolo di Paola Vinci. Per adesso non sono arrivate conferme o smentite da parte degli addetti ai lavori, dovremo quindi attendere le prossime settimane per scoprire qualcosa in più.