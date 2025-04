Marco Aiello: il nuovo volto di Guido Castelli ne Il Paradiso delle Signore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della soap opera italiana continua a evolversi, e uno dei volti freschi che ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico è quello di Marco Aiello, interprete di Guido Castelli in Il Paradiso delle Signore. Questo personaggio, che ha fatto il suo ingresso nella serie come un vecchio interesse di Odile di Sant’Erasmo, ha già suscitato curiosità e interesse tra i fan. In questa intervista, Aiello condivide le sue impressioni sul ruolo e le dinamiche che lo circondano, offrendo uno sguardo più profondo sul suo personaggio e sulla sua esperienza sul set.

L’arrivo di Guido Castelli nella soap opera

Marco Aiello ha debuttato ne Il Paradiso delle Signore interpretando Guido Castelli, un personaggio che si distingue per la sua eleganza e il suo spirito imprenditoriale. Aiello descrive Guido come un uomo che ha costruito la propria carriera da solo, riflettendo le aspirazioni di un’epoca in cui la solidità professionale era un obiettivo fondamentale. “Guido è un produttore musicale con un gusto artistico raffinato”, spiega Aiello, sottolineando come il suo personaggio sappia riconoscere le opportunità e relazionarsi con le persone in modo efficace.

Il ritorno di Matteo Portelli, ex fiamma di Odile, rappresenta una potenziale minaccia per Guido, il quale ha già espresso le sue intenzioni nei confronti di Odile. “Guido è consapevole della situazione e Odile si trova in una posizione difficile, con sensi di colpa nei confronti di lui”, aggiunge l’attore, evidenziando la complessità emotiva che caratterizza le relazioni tra i personaggi.

Feedback dal pubblico e prospettive future

Aiello ha ricevuto feedback positivi da parte dei suoi familiari, che lo incoraggiano nel suo nuovo percorso. Tuttavia, ha notato che il pubblico sembra essere più interessato al personaggio di Guido che alla sua interpretazione. “I fan si appassionano alle storie e ai percorsi dei personaggi, e questo mi affascina molto”, afferma l’attore.

Quando gli viene chiesto se sarebbe disposto a tornare per una nuova stagione, Aiello non ha dubbi: “Certo, mi piacerebbe molto. Ho avuto solo un primo approccio con Guido e un eventuale ritorno mi permetterebbe di esplorare ulteriormente il suo carattere”. La sua esperienza sul set è stata intensa, con ritmi serrati e una grande quantità di lavoro da svolgere. “Essere chiamato di nuovo sarebbe un’opportunità per approfondire il personaggio e il suo rapporto con Odile“, conclude Aiello.

La dinamica sul set e l’accoglienza del cast

Marco Aiello ha avuto un’esperienza positiva sul set de Il Paradiso delle Signore, dove è stato accolto calorosamente dai colleghi. “Sono arrivato a dicembre, quando le riprese stavano per concludersi, e ho percepito un po’ di stanchezza generale”, racconta. Tuttavia, alcuni attori, che già conosceva per aver giocato a calcio con loro nella Nazionale Italiana Attori, lo hanno aiutato a inserirsi più facilmente.

La mole di lavoro è stata significativa, ma Aiello ha trovato l’atmosfera sul set molto rilassata e positiva. “Tutti erano sorridenti e disponibili, il che ha reso l’esperienza molto piacevole”, afferma. Questo ambiente sereno ha contribuito a creare una dinamica di lavoro produttiva, permettendo a tutti di dare il massimo.

La passione per la recitazione e il percorso formativo

Marco Aiello ha sempre avuto una forte inclinazione per la comunicazione e l’espressione artistica. La sua passione per il cinema è emersa nel corso degli anni, anche se non ha avuto idee chiare fin da bambino. “Ho sempre sentito l’esigenza di comunicare in vari modi”, spiega. Dopo un’esperienza di Erasmus in Francia, ha avuto modo di riflettere su se stesso e sulla sua carriera.

Aiello ha studiato presso il CIFA e il Teatro dell’Acquario, per poi trasferirsi a Roma, dove ha frequentato corsi con l’insegnante Beatrice Bracco. “È stata una vera ispirazione per me”, ricorda. Tra i ruoli che ha interpretato, quello in “La terra dei Santi” di Fernando Muraca è particolarmente significativo per lui, poiché ha rappresentato il suo primo provino e un’importante opportunità professionale.

Progetti futuri e nuove sfide

Attualmente, Marco Aiello è impegnato in diversi progetti, tra cui letture dedicate a Pippo Fava e un riadattamento del romanzo epistolare di Natalia Ginzburg, “La città e la casa“. “Stiamo lavorando a una serie teatrale e abbiamo già messo in scena il primo episodio”, spiega l’attore, entusiasta delle nuove sfide che lo attendono.

Con la sua carriera in ascesa e un personaggio come Guido Castelli che ha ancora molto da raccontare, Marco Aiello si prepara a continuare il suo percorso nel mondo della recitazione, portando con sé l’esperienza e la passione che lo contraddistinguono.

