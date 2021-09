Malignant: il trailer del nuovo film horror di James Wan

“Malignant”, celebra il trionfante ritorno di James Wan al genere horror. Il film è pieno di terrore e immagini inquietanti

Malignant: pubblicato il trailer del film

“Malignant” è pronto per la stagione di Halloween e promette un nuovo incubo per gli spettatori ed un ritorno del maestro dell’horror, James Wan Oltre alla regia, Wan ha anche scritto “Malignant” insieme ad Akela Cooper, basandosi su una storia che hanno realizzato con Ingrid Bisu. Quello che sappiamo del film è che è incentrato su una donna di nome Madison ( Annabelle Wallis ), che ha continui incubi riguardo orribili omicidi e scopre che quando si sveglia, gli omicidi sono avvenuti per davvero. Nel film troveremo anche Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

Il cast e il team creativo

Wan ha anche prodotto il film con Michael Clear, con Bisu, Eric McLeod, Judson Scott, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi. Il regista ha anche portato con sé alcuni collaboratori di sempre e che lo hanno accompagnato nei film di “Aquaman” e “The Conjuring”, tra cui il montatore Kirk Morri, lo scenografo Desma Murphy e il compositore Joseph Bishara .

Il nuovo trailer presenta quell’amico immaginario che perseguita i sogni di Madison, e potrebbe saltare nella realtà come un incubo vivente. In questo horror si ritrovano accenni di “Nightmare on Elm Street” e altri al genere giallo. Perciò i fan più fedeli avranno del materiale su cui studiare. La Warner Bros. inoltre, ha deciso di dare un’anteprima agli spettatori del film “Malignant” prima di Halloween. Sarà infatti possibile vedere il prossimo film di James Wan sia al cinema che sulla HBO il 10 settembre.

Francesca Reale

01/09/2021