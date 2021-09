MAID: il trailer della nuova serie Netflix con Margaret Qualley

Con “MAID” prepariamo i fazzoletti perché si prospetta una serie Netflix strappalacrime

MAID: il trailer della serie nata dal libro di Stephanie Land

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di “MAID”, l’imminente adattamento in serie del libro di memorie della vita reale “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” di Stephanie Land. La serie vede Margaret Qualley nei panni di Alex, una madre single che lotta per tenere se stessa e sua figlia Maddy ( Rylea Nevaeh Whittet ) lontane dalle strade dopo essere fuggita da una relazione violenta .

Il trailer ci presenta Alex, una donna brillante e istruita che finisce senza casa dopo essere uscita da una casa violenta. Senza indicazioni e senza un lavoro fisso, Alex inizia a lavorare. Fa la donna delle pulizie mentre vive in un rifugio con sua figlia. Come se ricostruire la sua vita non fosse già abbastanza difficile, Alex dovrà anche affrontare le conseguenze del portare via Maddy da casa.

Intanto il padre della ragazza lotta per riconquistare la tutela legale della bambina. Sebbene la prossima serie affronti alcuni temi pesanti, il trailer non si astiene dal mostrare che c’è anche speranza tra le lotte di Alex, poiché madre e figlia usano il loro amore reciproco come base per la loro nuova casa.

Produzione e cast della serie

La showrunner, produttrice esecutiva e scrittrice Molly Smith Metzler ha affermato che MAID è “raccontata interamente attraverso il POV non filtrato e spesso divertente di Alex”. John Wells, Margot Robbie, Tom Ackerley, Erin Jontow e Brett Hedblom sono anche produttori esecutivi insieme a Metzler e Land, con la prima stagione dello show diretta da Wells, Nzingha Stewart, Lila Neugebauer, Helen Shaver e Quyen “Q” Tran .

Il cast di MAID include anche Nick Robinson (Sean), Anika Noni Rose (Regina), Tracy Vilar (Yolanda), Billy Burke (Hank) e Andie MacDowell (Paula), così come Raymond Ablack (Nate), BJ Harrison ( Denise), Xavier de Guzman (Ethan), Aimee Carrero (Danielle) e Toby Levins (Basil).

La sinossi ufficiale di MAID

Ispirato al libro di memorie best-seller del New York Times, “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive” di Stephanie Land. Il libro e poi la serie segue la storia di Alex, una madre single che si dedica alle pulizie di casa per sbarcare il lunario mentre sfugge a una relazione violenta e supera i senzatetto per creare una vita migliore per sua figlia, Maddy. Vista attraverso la lente emotiva ma umoristica di una donna disperata ma determinata, questa serie è un’esplorazione cruda e stimolante della resilienza di una madre.

Tutti e 10 gli episodi di “MAID” debutteranno su Netflix il 1° ottobre.

Francesca Reale

15/09/2021