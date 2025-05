Luca Calvani torna in Beautiful: l’attore italiano annuncia il suo nuovo ruolo dalla terrazza di Napoli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luca Calvani, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, è pronto a tornare in televisione con un’importante novità. L’attore toscano ha rivelato il suo ritorno nella storica soap opera americana Beautiful, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS. Questo annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, sia italiani che americani, che attendono con curiosità il suo nuovo ruolo.

L’annuncio dal Grand Hotel Vesuvio

La notizia del ritorno di Luca Calvani è stata comunicata direttamente dall’attore attraverso una storia su Instagram, girata sulla terrazza del Grand Hotel Vesuvio a Napoli. Lo sfondo suggestivo del Golfo di Napoli e del Castel dell’Ovo ha reso l’annuncio ancora più affascinante. “Sono sulla terrazza del Grand Hotel Vesuvio con alle spalle il Castel dell’Ovo e una bellissima Napoli“, ha esordito Calvani, mostrando il panorama mozzafiato della città.

L’attore ha poi aggiunto: “Oggi gireremo un paio di scene per Beautiful. Esatto, torno a Beautiful ma con un ruolo diverso: vediamo cosa si sono inventati, vi terrò aggiornati”. Questa dichiarazione ha acceso l’interesse dei fan, che sono ansiosi di scoprire i dettagli del suo nuovo personaggio.

Il nuovo ruolo di Luca Calvani in Beautiful

Luca Calvani ha specificato che il suo nuovo ruolo in Beautiful sarà completamente diverso rispetto a quello che ha interpretato in passato. Durante il suo precedente soggiorno nella soap, tra il 2012 e il 2013, ha vestito i panni di Padre Fontana, il sacerdote che ha celebrato il matrimonio tra Liam e Hope, apparendo in undici episodi. Questa nuova avventura si svolgerà in parte a Napoli, dove è stato allestito uno dei set per le riprese delle scene, offrendo al pubblico scorci unici della città, che ha recentemente festeggiato il quarto scudetto.

Il fatto che Beautiful si sposti eccezionalmente in Italia rappresenta un evento raro e significativo per la soap, che ha sempre avuto un forte legame con il pubblico internazionale. I fan possono aspettarsi una trama avvincente e nuove dinamiche che coinvolgeranno i personaggi storici della serie.

L’amicizia con Kelly Lang e il ricordo del passato

Luca Calvani non è estraneo al mondo di Beautiful e ha condiviso il suo affetto per l’esperienza passata attraverso un post su Instagram. In questo, ha ricordato il suo primo incontro con Kelly Lang, l’iconica interprete di Brooke Logan. “Poco più di 10 anni fa, ho avuto l’incredibile esperienza di lavorare su Beautiful. All’inizio era surreale, ma la gentilezza e la personalità di Kelly hanno subito preso il sopravvento e dissipato qualsiasi imbarazzo da parte mia”, ha scritto Calvani.

L’attore ha anche espresso la sua gratitudine per l’amicizia che si è sviluppata con Kelly Lang e con Ashley Jones, un’altra interprete della soap. Questi legami personali rendono il suo ritorno ancora più speciale, poiché uniscono il passato e il presente in un contesto professionale.

Il ritorno di Luca Calvani in Beautiful rappresenta un’importante connessione tra il mondo della televisione italiana e quello americano, portando con sé un mix di emozioni e aspettative. I fan possono ora attendere con impazienza le nuove puntate per scoprire come il suo personaggio si integrerà nelle intricate trame della famiglia Forrester.

