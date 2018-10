Loredana Del Santo, meglio nota come Lory, è uno dei volti più noti della tv italiana, conosciuta principalmente come showgirl, la Del Santo ha anche un passato sia come regista che come attrice. Lory Del Santo è stata a lungo alla ribalta della cronaca rosa sopratutto per la una relazione con il chitarrista Eric Clapton, il quale le avrebbe dedicato la canzone "Lady of Verona". Una delle figure femminili più affascinanti del mondo della televisivo italiano, Lory ha anche rappresentato l'Italia nel prestigioso concorso di bellezza di Miss Universo nel 1980.

Lory Del Santo: la "svampita" della tv italiana

(Povegliano Veronese, 28 settembre 1958)

Lory Del Santo nata il 28 settembre del 1958 a Povegliano Veronese, un piccolo comune italiano della provincia di Verano, fa il suo esordio nel mondo della televisione italiana nel 1975 come valletta alla nota trasmissione canora Festivalbar.

La notorietà per la Del Santo, è sopraggiunta nel 1981 con la sua partecipazione al programma televisivo "Tagli, ritagli e frattaglie", condotto da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo, in cui interpretava il personaggio della sexy-archivista, svampita e muta portava nello studio documenti provenienti dalle Teche Rai. Lory ha colpito fin da subito per la sua bellezza, che non solo le ha permesso di calcare la passerella di Miss Universo un'anno prima della collaborazione con Arbore, ma le ha permesso sempre in quel periodo, anche di comparire con foto di nudo sulle pagine PlayBoy.

Tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta prende parte come attrice a numerosi film oltre che a diversi varietà televisivi; in particolare, tra cui ricordiamo il ruolo di "bigliettaia" nel programma "Drive In" di Antonio Ricci andato in onda dal 1983 al 1988.

La sua carriera nel mondo cinematografico, invece, alla fine degli anni settanta. Tra le principali pellicole a cui a preso parte spiccano il film comico "W la foca" del 1982 regia di Nando Cicero, nel quale la Del Santo recitava al fianco di Franco Lechner meglio noto con lo pseudonimo di Bombolo.

Lory Del Santo: la bella dei Reality Italiani

Dopo un lungo periodo in cui la Del Santo è stata lontana dal mondo dello spettacolo, è tornata alla ribalta nel 2005, vincendo la terza edizione de "L'isola dei famosi", un Reality Show che andava in onda su Rai 2 condotto da Simona Ventura. Successivamente ha spesso partecipato come opinionista a diversi programmi televisivi, pubblicato un'autobiografia e partecipato come concorrente ad altri reality show: nel 2009 alla quarta edizione del programma "La fattoria" mentre nel 2016 è stata una delle concorrenti della quinta edizione di "Pechino Express" insieme al compagno di vita Marco Cucolo e nel 2018 a varcato la porta rossa della terza del "Grande Fratello VIP".