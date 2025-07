Loredana Cannata rischia di annegare durante la prova apnea a L’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La finale de L’Isola dei Famosi ha riservato momenti di grande tensione, in particolare per Loredana Cannata, che ha affrontato la prova apnea. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i concorrenti e il pubblico, evidenziando i rischi legati a tali sfide. La prova, che richiedeva di rimanere sott’acqua per almeno un minuto e mezzo, ha preso una piega inaspettata, mettendo a repentaglio la sicurezza della naufraga.

La prova apnea e l’incidente

Durante la competizione, Pierpaolo Pretelli ha spiegato a Loredana Cannata le regole della prova apnea, sottolineando l’importanza di superare i novanta secondi sott’acqua per vincere. La concorrente si è immersa e ha iniziato a eseguire la prova all’interno di una gabbia. Tuttavia, dopo sessanta secondi, la situazione è rapidamente degenerata. Loredana ha tentato di risalire, ma si è trovata impigliata in una sbarra, creando un momento di panico sia in studio che tra i telespettatori.

In quel frangente, Veronica Gentili, conduttrice del programma, ha immediatamente richiesto l’interruzione della prova. Le sue parole, cariche di preoccupazione, hanno messo in evidenza l’urgenza della situazione: “Fermate tutto, tiratela fuori subito!” ha esclamato, mentre gli addetti alla sicurezza si attivavano per liberare la naufraga. Questo episodio ha richiamato alla mente un incidente simile accaduto in passato a un’altra concorrente, Mercedesz Henger, aumentando la tensione tra i presenti.

La reazione in studio e il soccorso

Dopo circa trenta secondi di apprensione, gli operatori di sicurezza sono riusciti a liberare Loredana. La conduttrice ha immediatamente contattato la naufraga per rassicurarla e per informare il pubblico sulle sue condizioni. “Ci hai fatto prendere una sincope vera. Ci siamo spaventati tutti tantissimo,” ha dichiarato Gentili, evidenziando il terrore vissuto da tutti durante quei momenti critici. Ha anche espresso gratitudine verso il personale di sicurezza, sottolineando l’importanza della loro prontezza nel gestire situazioni di emergenza.

La conduttrice ha ringraziato il team di soccorso per aver agito rapidamente, affermando che la presenza di professionisti in grado di intervenire in caso di problemi è fondamentale per garantire la sicurezza dei concorrenti. La tensione in studio era palpabile, e il pubblico ha potuto percepire il clima di paura che ha avvolto il momento.

Loredana Cannata racconta l’esperienza

Visibilmente scossa dall’accaduto, Loredana ha rassicurato tutti dicendo di stare bene. Ha raccontato la sua esperienza, spiegando di essere riuscita a contare fino a trentacinque prima di rendersi conto di non poter risalire. “Ero rimasta impigliata e ho cercato di strapparmi i capelli, ma non riuscivo a respirare,” ha spiegato, descrivendo il terrore provato mentre cercava di liberarsi. Ha anche menzionato di aver colpito la testa contro la sbarra di ferro nel tentativo di liberarsi, il che le ha causato un ematoma.

Il racconto di Loredana ha colpito il pubblico, che ha vissuto con lei quei momenti di grande paura. La sua testimonianza ha messo in luce non solo i rischi legati alle prove estreme del programma, ma anche la forza e la determinazione necessarie per affrontare situazioni di emergenza. La prova apnea, che avrebbe dovuto essere un momento di sfida, si è trasformata in un episodio drammatico, lasciando un segno indelebile sia nei concorrenti che nei telespettatori.

