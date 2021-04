Loki: disponibile il nuovo trailer della serie Marvel

La Marvel ha rilasciato il nuovo trailer della serie televisiva “Loki” che sarà visibile sulla piattaforma Disney+ l’11 giugno

Loki: il primo trailer ci riserva delle sorprese

Tom Hiddleston è tornato ancora una volta nei panni del fratellino più dispettoso di Thor, Loki. Come conferma il nuovo trailer distribuito dalla Marvel. Loki viene accolto dalla Time Variance Authority (T.V.A.) perché solo lui è in grado di aggiustare tutte le interruzioni della timeline che ha creato prendendo il Tesseract durante gli eventi di Avengers: Endgame.

Nel nuovo trailer, non solo diamo uno sguardo più da vicino alla relazione insolita che Loki ha con il suo nuovo capo, Mobius M. Mobius (Owen Wilson), ma possiamo anche vedere in che tipo di traffici sarà coinvolto durante la serie. Il protagonista dovrà viaggiare nel tempo per impostare la linea temporale che ha infranto prendendo il Tesseract nel momento sbagliato della storia, ma sembra che viaggerà verso nuovi mondi e affronterà nuovi nemici. Inoltre, nel susseguirsi degli episodi non mancherà una buona dose di umorismo.

Oltre a Tom Hiddleston e Owen Wilson, nella nuova serie Marvel troveremo Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia DiMartino e Richard E. Grant. A dirigere tutti gli episodi è Kate Herron (Sex Education), mentre alla sceneggiatura troviamo Michael Waldron (Rick and Morty).

La serie sarà presentata in anteprima non molto tempo dopo la conclusione dell’altra serie Marvel “The Falcon and the Winter Soldier”. Intanto, senza svelare ulteriori contenuti, godiamoci questo nuovo trailer aspettando poi l’uscita degli episodi l’11 giugno.

Francesca Reale

06/04/2021