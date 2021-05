Lisey’s Story: il trailer della serie con Julianne Moore

Il trailer di “Lisey’s Story” è ora online. La serie, ispirata al romanzo di Stephen King, con l’attrice americana Julianne More tra i protagonisti sarà presto disponibile sulla piattaforma streaming di Apple TV+

Lisey’s Story: il trailer della serie limitata targata Apple TV

Apple TV + ha svelato il trailer della sua prossima nuova serie limitata intitolata “Lisey’s Story”. Il nuovo progetto è basato sul romanzo best seller, adattato e scritto dall’autore Stephen King. Con Julianne Moore e Clive Owen, la serie Apple Original di otto episodi sarà presentata in anteprima mondiale il 4 giugno 2021, con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì.

L’autore di best seller Stephen King e il regista di “Star Trek” e “Star Wars” J.J. Abrams si uniranno di nuovo dopo la serie di Hulu “11.22.63” e “Castle Rock” per “Lisey’s Story” che sarà diretta da Pablo Larraín. Lo streamer ha rilasciato una prima immagine venerdì al TCA e ha annunciato che la nuova serie arriverà quest’estate in tutto il mondo.

Trama del film

Basato sul romanzo bestseller di King, “Lisey’s Story” è un thriller profondamente personale che segue Lisey Landon (interpretata dalla vincitrice dell’Oscar Julianne Moore) due anni dopo la morte di suo marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio che ha deliberatamente bloccato dalla sua mente. Nel cast anche Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan e Ron Cephas Jones.

12/05/2021