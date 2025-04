Lionsgate svela i protagonisti del nuovo capitolo di Hunger Games: Joseph Zada e Whitney Peak

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per il nuovo film della saga di Hunger Games si fa sempre più intensa. Lionsgate ha ufficialmente annunciato che Joseph Zada e Whitney Peak saranno i protagonisti di “L’alba sulla mietitura”, il prequel ispirato al romanzo di Suzanne Collins. Questo annuncio segna un passo importante per il franchise, che continua a catturare l’attenzione di fan e critici.

I protagonisti del film prequel

Joseph Zada è stato scelto per interpretare Haymitch Abernathy, un ruolo iconico già ricoperto da Woody Harrelson nei film precedenti. Haymitch è un personaggio complesso, il cui passato e le cui esperienze saranno esplorati in questo nuovo capitolo. La storia si concentra su di lui quando, a soli sedici anni, viene selezionato come tributo del Distretto 12. Zada ha recentemente guadagnato visibilità grazie alla sua performance nella serie “Invisible Boys”, basata sul romanzo di Holden Sheppard. Inoltre, il giovane attore sarà presente su Prime Video con “We Were Liars” e nel progetto Netflix “East of Eden”, che vanta anche la partecipazione di star come Florence Pugh e Mike Faist.

Whitney Peak, invece, interpreterà Lenore Dove Baird, un personaggio che avrà un ruolo cruciale nella narrazione. Peak ha già dimostrato il suo talento in produzioni come il reboot di “Gossip Girl”, dove ha recitato nel ruolo di Max, e in “Hocus Pocus 2”. Ha anche preso parte al thriller “Shiver”, accanto a Phoebe Dynevor, e in “4 Kids Walk into a Bank”, dove ha condiviso il set con Liam Neeson e Teresa Palmer. La scelta di Peak come Lenore Dove è stata accolta con entusiasmo, poiché il suo talento promette di dare vita a un personaggio ricco di sfumature.

Le dichiarazioni di Lionsgate

Erin Westerman, co-presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha espresso grande entusiasmo per la scelta di Zada e Peak. Ha sottolineato come il franchise di Hunger Games abbia storicamente rappresentato un trampolino di lancio per giovani talenti e ha affermato che i due attori porteranno avanti questa tradizione con “cuore, profondità e fuoco”. Westerman ha anche evidenziato l’importanza del personaggio di Haymitch, che è sempre stato uno dei preferiti dai fan, e ha anticipato che la storia delle sue origini sarà una delle più attese della saga. Il legame tra Haymitch e Lenore Dove sarà fondamentale per la trama, contribuendo a delineare il contesto di Panem.

La produttrice Nina Jacobson ha aggiunto che la ricerca per il casting è stata lunga e meticolosa, supervisionata da Deb Zane e Dylan Jury. Jacobson ha descritto Zada come un attore che si è preparato in modo eccezionale, capace di conquistare il cuore del team di produzione. Ha anche lodato Peak, affermando che la sua performance nei provini è stata straordinaria. La sinergia tra i due attori durante il casting ha creato un momento magico, confermando che la ricerca aveva portato a una scelta vincente.

Dettagli sulla produzione e sulla data di uscita

La regia di “L’alba sulla mietitura” sarà affidata a Francis Lawrence, un veterano della saga, che ha già diretto diversi film precedenti. La sceneggiatura è stata scritta da Billy Ray, noto per il suo lavoro su progetti di successo. La data di uscita del film è fissata per il 20 novembre 2026, e i fan sono già in fermento per scoprire come si svilupperà questa nuova avventura nel mondo di Hunger Games. Con un cast promettente e una trama avvincente, il film si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati della saga.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!