Leonardo Cinquecento (2018)

Genere: Documentario, Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Magnitudo con Chili

Data di uscita cinema: 18 febbraio 2019

“Leonardo Cinquecento” è un viaggio realizzato con riprese in 8K alla scoperta del pensiero e dell’eredità scientifica dell’artista, architetto, naturalista, stratega militare, ingegnere più importante del rinascimento: Leonardo Da Vinci. Con il coinvolgimento di esperti di livello mondiale, storici, tecnici e ingegneri, il film ricostruisce l’ingegno e le osservazioni del genio fiorentino che hanno attraversato i secoli per trovare applicazione nella società contemporanea.

Leonardo Cinquecento: un viaggio nel genio

In occasione dell’anniversario dei 500 anni della scomparsa del genio rinascimentale Leonardo Da Vinci sono state allestite tante mostre dedicate alle sue opere nelle maggiori città italiane e in tutto il mondo, ed è in uscita anche il documentario che ripercorre tutti i suoi studi e le sue invenzioni.

“Leonardo Cinquecento” è il quarto appuntamento della stagione “L’arte al cinema” distribuita da Magnitudo Film con Chili, dopo i successi sul grande schermo come, “Bernini”, “Dinosaurs” e “Mathera” diretti tutti da Francesco Invernizzi.

Il film combinando l’intelligenza artificiale e i risultati di decenni di studi e ricerche, ricompone per la prima volta le migliaia di pagine dei Codici lasciati da Leonardo Da Vinci in una prospettiva completamente nuova.

Questo documentario patrocinato dalla Regione Lombardia e da altre istituzioni pubbliche e private rientrerà nel palinsesto delle celebrazioni di “Milano Leonardo 500”.