Titolo originale: La educación del Rey

Regia di Santiago Esteves

Cast: Gérman de Silva, Esteban Lamothe, Walter Jakob, Matias Encinas

Genere: Drammatico, colore

Durata: 69 minuti

Produzione: Spagna/Argentina 2017

Distribuzione: ExitMedia

Data di uscita: 4 aprile 2019

Reynaldo è un adolescente cacciato di casa dalla madre. Viene coinvolto da

una un amico in un furto. Qualcosa, però va storto e lui viene preso da un

vecchio proprietario del giardino in cui ha distrutto la serra. In cambio della

riparazione della stessa, il giovane non viene denunciato. Tra i due si creerà

un rapporto molto stretto, che si romperà con tragiche conseguenze.

Il regista argentino Santiago Esteves dirige un’opera prima sui toni del noir.

Alla sua prima prova registica, Esteves ha deciso di ambientare un film di

formazione su Reynaldom chiamato da tutti “El Rey” nella sua terra di origine.

Tutto il film è girato a Mendoza, luogo di nascita del regista. Il profilo

psicologico del protagonista è quello di un giovane combattuto tra il bene e il

male, impersonati rispettivamente dal vecchio che lo accoglie al “Cattivo

maestro” che riappare. Il film viene da una serie televisiva andata in onda nel

2015. Ne firma la sceneggiatura Juan Manuel Bordòn, anche lui al primo

lungometraggio. Lo stile minimalista, quasi vecchia scuola e la freschezza

dell’opera gli hanno valso al Festival di San Sebastian il premio “Cine en

Construcciòn”.