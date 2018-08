Titolo originale: Le Brio

Titolo: Quasi amici - L'importante è avere ragione

Regia: Yvan Attal

Cast: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire, Zohra Benali

Genere: commedia, drammatico, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Francia, Belgio 2018

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 29 novembre 2018

Una commedia francese dai toni agrodolci che farà sedere sul banco degli imputati i pregiudizi degli anni delle frontiere aperte.

Le Brio: un confronto tra due vite agli antipodi che abbatterà le differenze

I destini di uno scontroso professore universitario e di un’intraprendente studentessa si incrociano in una Parigi multietnica e moderna. Neila Salah (Camélia Jordana) è una ragazza di origini arabe dalla forte personalità, che da anni conserva nel cassetto il sogno di diventare avvocato.

Iscrittasi alla rinomata università di Pantheòn-Assas, il professore Pierre Mazard (Daniel Auteuil) non tarderà a metterla a dura prova, forte dei suoi pregiudizi nei confronti delle minoranze etniche: sarà proprio questa condotta poco ortodossa che metterà a repentaglio la sua carriera. Cercando di annebbiare lo scandalo, il professore Mazard decide quindi di mettersi a disposizione di Neila, per aiutarla a vincere un prestigioso concorso di retorica. Strettamente chiusi nelle loro convinzioni sociali, per raggiungere i loro obiettivi Neila e Pierre dovranno imparare ad andare oltre i luoghi comuni.

Le Brio: il ritratto di un’ Europa in bilico tra progresso e paura

Dai suoi albori il cinema è stato per l’uomo un mezzo che riflettesse la realtà circostante, non è un caso quindi che Yvan Attal proponga al grande pubblico un film che ha per soggetto un tema così attuale come quello dell’integrazione tra popoli. La convivenza tra differenti etnie spesso preoccupa e divide, ma sono proprio gli ultimi successi della cinematografia francese, passando per“Non sposate le mie figlie” fino a “Quasi nemici” ad offrirci un nuovo e originale punto di vista per affrontare la situazione.