L’assenza di Spider-Man e Daredevil in Thunderbolts: spiegato il mistero

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo dei supereroi Marvel è caratterizzato da una rete intricata di storie e personaggi, ma la recente pellicola “Thunderbolts” ha sollevato interrogativi sulla mancanza di alcuni eroi iconici, come Spider-Man e Daredevil, durante una delle battaglie più critiche. Questo articolo esplora le ragioni dietro questa assenza e le implicazioni per l’universo cinematografico Marvel.

La crisi di New York e il ruolo del Vuoto

New York City è stata teatro di numerosi eventi catastrofici nell’Universo Cinematografico Marvel . La Statua della Libertà ha subito danni significativi in “Spider-Man: No Way Home“, e il sindaco Wilson Fisk ha creato una task force per affrontare i vigilanti in “Daredevil: Born Again“. “Thunderbolts” non fa eccezione, presentando una battaglia apocalittica che coinvolge la Grande Mela. Durante il culmine del film, il Vuoto prende il controllo di Bob/Sentry, avvolgendo New York in un’oscurità profonda e costringendo migliaia di persone a confrontarsi con i loro peggiori incubi. Nonostante i Thunderbolts riescano a salvare la situazione, la città subisce danni ingenti, e la domanda sorge spontanea: perché non sono intervenuti altri eroi?

L’assenza di Spider-Man e Daredevil: la spiegazione di Eric Pearson

Eric Pearson, uno degli sceneggiatori di “Thunderbolts“, ha fornito chiarimenti sulla mancanza di Spider-Man e Daredevil durante la crisi. Secondo Pearson, il tempo nel Vuoto funziona in modo anomalo. Ha dichiarato: “Non ho guardato la mappa con sufficiente attenzione per capire dove sia andato. Ma penso anche che il tempo si stia muovendo molto più velocemente di quanto ci si aspetti”. Questa affermazione suggerisce che, mentre i Thunderbolts affrontano il Vuoto, il tempo potrebbe scorrere in modo differente rispetto alla realtà esterna, rendendo difficile per altri eroi rendersi conto della gravità della situazione.

Le implicazioni della narrazione nell’MCU

La mancanza di altri eroi durante eventi cruciali è un tema ricorrente nell’MCU. Ad esempio, ci si chiede perché gli Avengers non siano intervenuti durante la battaglia di Capitan America contro l’Hydra a Washington D.C. Questo interrogativo si ripresenta anche in “Thunderbolts“. Pearson sottolinea che la battaglia finale avviene in un lasso di tempo molto breve, complicando ulteriormente la possibilità di un intervento da parte di altri supereroi. Yelena e gli altri membri dei Thunderbolts rimangono intrappolati nel Vuoto per circa 20 minuti, ma la percezione del tempo potrebbe variare drasticamente.

La natura del Vuoto e il suo impatto sugli eroi

Il Vuoto rappresenta un avversario particolarmente temibile e, in un certo senso, invulnerabile. I Thunderbolts sono gli unici a conoscere la vera natura di questo nemico e a comprendere come affrontarlo. La presenza di Spider-Man o Daredevil, pur essendo desiderabile, non avrebbe cambiato l’esito della battaglia, poiché il Vuoto è un’entità che sfida le leggi della realtà. La narrazione di “Thunderbolts” si concentra quindi sulla lotta interna dei personaggi e sulla loro capacità di affrontare le proprie paure, piuttosto che su un intervento esterno di altri eroi.

In sintesi, l’assenza di Spider-Man e Daredevil in “Thunderbolts” è stata giustificata attraverso una narrazione che esplora la complessità del tempo e della realtà nel Vuoto. Questo approccio non solo arricchisce la trama, ma offre anche spunti di riflessione su come gli eroi affrontano le sfide e le crisi nel loro mondo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!