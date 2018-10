Las Niñas Bien - Recensione: l’impatto della crisi economica del 1982 in Messico su una coppia dell’alta borghesia e bassa levatura

La regista scrive e dirige un'opera ambientata nel 1982, ma che delinea una situazione che purtroppo tende a ripresentarsi ciclicamente in tutte le società. Ed è per questo che "Las Niñas Bien" riesce nel suo intento di terrorizzare i fruitori del film con una sequela di situazioni estreme in cui i sentimenti allarmati dei protagonisti prevalgono sulla considerazione di una loro bassa evoluzione personale e su una sorta di legge karmica che li ripagherebbe di certi loro atteggiamenti nei confronti di persone con uno status sociale di recente acquisizione.

Il film inizia descrivendoci la vita ideale di Sofia (Ilse Salas) e Fernando (Flavio Medina). Coppia dell’alta borghesia messicana che vive in case di lusso con un gran numero di domestici, veste in maniera ricercata, compie viaggi internazionali e organizza feste nelle quali ogni singola opzione è tesa a discostarsi dalla media messicana, dalla scelta del cibo alle composizioni floreali. Soprattutto Sofia è fortemente compiaciuta da questo stile di vita e dalla loro superiorità nella scala sociale, frequenta esclusivi circoli sportivi e non si risparmia mai dei velati commenti verso chi si trova ad un livello sociale inferiore o verso i nouveau riche, rei di non aver ancora assimilato quelle sfumature nel comportamento o nel parlare degne della sua frequentazione.

Ma la loro ricchezza, ereditata dal padre di Fernando, è molto vincolata ad una società con lo zio Javier e molto supportata da dei soci americani, i quali, subodorata la imminente crisi economica del 1982, si ritirano dalla cooperazione. Javier abbandona il nipote e la ricca famiglia di Sofia, comincia a vivere sulla propria pelle le prime deprivazioni economiche, le carte di credito rifiutate, gli assegni rimandati al mittente... fino alla debacle.

Las Niñas Bien: in un mondo senza valori chi la fa l'aspetti

Buona parte del film è incentrato intorno alla figura di Sofia, innumerevoli primi piani scrutano costantemente le sue espressioni e si deve riconoscere che Ilse Salas rende in maniera eccelsa le mille sfumature di una donna che non conquista mai nessuno per la sua profondità. Possiede tre figli con i quali ha un rapporto esageratamente distaccato, e anche la sua estrema classe sembra un poco incollata dall’esterno. Non viene volutamente fatto nessun riferimento al suo livello culturale e le sue uniche competenze sembra siano la capacità di scegliere abiti esclusivi nei suoi viaggi a New York o menù insoliti per i suoi ricevimenti nei quali nessun argomento viene affrontato, se non un ricambiato compiacimento tra gli ospiti per l’eleganza della casa e dell’abbigliamento.

Con la crisi, arrivano le prime notizie di qualcuno del loro entourage morto di infarto o suicidatosi con un colpo di pistola, con la loro crisi iniziano a serpeggiare sempre nel loro entourage pettegolezzi che li riguardano e atteggiamenti di discriminazione. Vengono cioè ripagati con la stessa moneta, ma non è questo il nodo centrale del film, quanto piuttosto la scarsità dei valori umani di una certa parte della società borghese messicana, ma paradigmatica di molte altre società borghesi, in molte altre parti del mondo, in molte altre epoche storiche.

Si tratta di un’ottima realizzazione "Las Niñas Bien", le ambientazioni dei primi anni Ottanta sono rese perfettamente, gli ambienti borghesi dell’epoca ricreati in maniera esemplare, dagli arredi delle case e circoli sportivi all’abbigliamento ricercato, fino alla maniera di pettinarsi e di truccarsi.

Ma le descrizioni migliori sono quelle degli animi dei protagonisti, la loro superficialità, la loro cultura inconsistente, l’insignificante relazione con la prole, l’atteggiamento snob, nel vero significato etimologico del termine (sine nobilitate). Eppure la narrazione riesce a generare negli spettatori un'empatia, una condivisione della frustrazione, dell’angoscia nei confronti dei miserabili Fernando e Sofia, nonostante siano miserabili ancora prima dei loro rovesci economici.

Un film cupo, volendo un film attuale "Las Niñas Bien", un film che speriamo insegni che più che curare la ricchezza dei conti in banca si debba curare una ricchezza interiore e possibilmente compartirla con adeguati compagni di vita, una ricchezza che nessuna crisi potrà mai spazzare via.

Marco Marchetti