L’Academy introduce nuove regole per garantire la visione completa dei film candidati agli Oscar

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato un’importante modifica alle regole di voto per gli Oscar, con l’obiettivo di garantire che ogni giurato abbia visto tutti i film nominati nella categoria per cui esprime la propria preferenza. Questa iniziativa mira a contrastare la tendenza a votare basandosi su fattori esterni alla qualità artistica delle opere, promuovendo così una maggiore integrità nel processo di selezione dei vincitori.

La necessità di una visione completa

Negli ultimi anni, si è sollevato un dibattito riguardo alla qualità delle scelte di voto degli accademici. Spesso si è ipotizzato che alcuni giurati potessero votare per film non in base alla loro reale valutazione, ma per motivi legati alla popolarità o alla moda del momento. Questa situazione ha portato l’Academy a riflettere su come migliorare il processo di votazione e a prendere misure concrete per garantire che ogni membro della giuria si impegni a visionare tutti i film candidati.

A partire dagli Oscar 2026, ogni giurato sarà obbligato a visionare tutti i lungometraggi nominati nella categoria per cui vota. Questa decisione è stata presa per incentivare una valutazione più oggettiva e consapevole, riducendo al minimo l’influenza di fattori esterni. L’Academy ha riconosciuto che la qualità percepita di un film può essere influenzata da vari elementi, e ha deciso di intervenire per garantire che ogni voto sia il risultato di un’esperienza visiva diretta.

La nuova piattaforma di visione

Per facilitare questo processo, l’Academy utilizzerà una piattaforma di streaming proprietaria, accessibile solo ai membri della giuria. Questa scelta non solo permetterà di monitorare l’effettiva visione dei film, ma garantirà anche un ambiente controllato e sicuro per la visione delle opere. La piattaforma sarà progettata per rendere l’accesso ai film semplice e immediato, consentendo ai giurati di visualizzare le opere nominate in modo efficiente.

L’implementazione di questa nuova piattaforma rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione del processo di voto. In un’epoca in cui il consumo di contenuti avviene sempre più attraverso piattaforme digitali, l’Academy si allinea alle tendenze attuali, cercando di rendere il processo di votazione più trasparente e responsabile.

Implicazioni per il futuro degli Oscar

Questa iniziativa potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro degli Oscar e sulla percezione del premio stesso. Con l’obbligo di visionare tutti i film nominati, si prevede che i giurati possano sviluppare una comprensione più profonda delle opere in competizione, portando a votazioni più informate e giuste. Ciò potrebbe anche influenzare le strategie di marketing e promozione dei film, poiché i cineasti potrebbero dover considerare non solo la visibilità, ma anche la qualità artistica delle loro opere per attrarre l’attenzione dei giurati.

Inoltre, la decisione dell’Academy di monitorare la visione dei film potrebbe contribuire a ridurre le critiche riguardanti la mancanza di diversità e rappresentatività nelle scelte dei vincitori. Assicurando che ogni giurato abbia visto tutti i film, si spera di promuovere una maggiore equità nel processo di selezione, dando a ogni opera la possibilità di essere valutata in modo equo e obiettivo.

Con queste nuove regole, l’Academy si propone di elevare il prestigio degli Oscar, rendendo il premio non solo un riconoscimento della popolarità, ma anche un vero e proprio tributo alla qualità artistica del cinema contemporaneo.

