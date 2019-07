Titolo originale: A Vida Invisível

Regia: Karim Aïnouz

Cast: Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório Duvivier, Barbara Santos, Flávia Gusmão, Maria Manoella, António Fonseca, Cristina Pereira, Fernanda Montenegro, Flavio Bauraqui, Nikolas Antunes

Genere: Drammatico, colore

Durata: 139 minuti

Produzione: Brasile, 2019

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 12 settembre 2019

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” ambientato nella Rio de Janeiro degli anni ‘50 segue le vicende di due sorelle, Gloria ed Euridice. Le due donne molto unite tra loro finiranno per essere divise da un terribile e ingiusto destino. Nella società patriarcale dell’epoca dovranno affrontare un percorso di emancipazione verso i propri sogni senza mai perdere la speranza di potersi rincontrare un giorno.

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão”: due sorelle divise

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” è un film del regista brasiliano Karim Aïnouz, autore in passato di pellicole come “Praia do Futuro” del 2014 e “Suely in the Sky” del 2006.

Tratto dal romanzo omonimo scritto da Martha Batalha, il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2019 dove si è aggiudicato il premio come Miglior Film nella sezione Un Cetain Regard.

Come dichiarato dallo stesso regista “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” è un film che racconta una storia di solidarietà dove si mostra che si è molto più forti insieme ad altri, anche se diversi, piuttosto che soli.

In occasione dell’uscita nelle nostre sale cinematografiche da settembre sarà possibile trovare nelle librerie anche il romanzo da cui è tratto in una nuova edizione, sempre edita da Feltrinelli.