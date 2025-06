La tensione cresce ne La Promessa: Curro, Matilde e il mistero dell’amore non corrisposto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie spagnola “La Promessa” continua a tenere incollati gli spettatori italiani con le sue intricate trame e i colpi di scena. Recentemente, il matrimonio forzato tra Curro de la Mata, interpretato da Xavi Lock, e Matilde “Julia” Valdes, interpretata da Victoria Lago, ha assunto toni sempre più drammatici. La situazione si complica ulteriormente quando José Juan Garcia, il personaggio dispotico interpretato da Jorge Pobes, scopre la crescente intimità tra Curro e Martina de Lujan, interpretata da Amparo Pinero.

Matilde si oppone al matrimonio combinato

La pressione su Curro aumenta quando José Juan decide di sfruttare la morte del fratello minore Paco, avvenuta in guerra, per costringere Lorenzo de la Mata, interpretato da Guillermo Serrano, a far sposare Curro con Matilde. Lorenzo, vedendo in questa situazione un’opportunità per liberarsi di Curro, accetta di sostenere economicamente la famiglia di Matilde e quella di José Juan per facilitare il matrimonio. La situazione sembra quindi destinata a procedere senza intoppi, ma Matilde non è disposta a rimanere in silenzio.

Messa in guardia da Martina riguardo all’accordo economico tra Lorenzo e José Juan, Matilde decide di affrontare il suo ex cognato. Con determinazione, le comunica che non ha intenzione di sposare Curro, poiché non prova amore per lui. Le parole di Matilde cadono nel vuoto per José Juan, che la esorta a considerare i vantaggi di un matrimonio con Curro, un barone, piuttosto che seguire il suo cuore.

La rivelazione di Matilde a José Juan

Le tensioni tra i personaggi aumentano, culminando in un confronto acceso tra Curro e José Juan, che viene interrotto in extremis da Manuel, interpretato da Arturo Garcia Sancho. In un momento di vulnerabilità, Matilde rivela a José Juan che Curro non potrà mai innamorarsi di lei, poiché ha sentimenti per Martina. Questa affermazione accende un campanello d’allarme in José Juan, che inizia a sospettare che ci sia qualcosa di più tra Curro e Martina.

Dopo aver realizzato di aver parlato troppo, Matilde cerca di ritrattare le sue parole, sostenendo che si tratta solo di una sensazione. Tuttavia, questo non basta a placare la curiosità di José Juan, che decide di indagare ulteriormente sulla situazione.

José Juan scopre la verità tra Curro e Martina

Con l’intento di scoprire la verità, José Juan inizia a frequentare Lorenzo, l’unico che lo accoglie con un sorriso, per osservare da vicino Curro e Martina. Durante queste visite, José Juan assiste a un abbraccio tra i due, che sembra andare oltre la semplice amicizia. L’abbraccio avviene in un momento in cui Martina cerca di confortare Curro, preoccupato per l’allontanamento della sorella, Jana Exposito, dalla tenuta, a pochi giorni dalla festa di fidanzamento con Manuel.

Questo gesto affettuoso rappresenta per José Juan la conferma dei suoi sospetti. Determinato a scoprire la verità, José Juan si prepara ad agire, lasciando presagire ulteriori sviluppi drammatici nella trama di “La Promessa”. La serie continua a esplorare temi di amore, conflitto e intrighi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!