Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e la star di successo di “Bridgerton” René-Jean Page hanno completato il cast di “The Gray Man” dei fratelli Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas. A bordo ci sono anche Wagner Moura, Jessica Henwick, Dhanush e Julia Butters.

“The Gray Man” il nuovo film dei fratelli Russo

Joe e Anthony Russo hanno sviluppato per un po’ il progetto in Sony, e quando l’opera è tornata sul mercato durante l’estate, Netflix è stato veloce ad acquisirla e ha impostato Gosling ed Evans come protagonisti. “The Gray Man” sarà il film con il budget più alto nella storia di Netflix.

La produzione inizierà tra due settimane a Los Angeles. Il film rappresenta la forte partnership che Netflix e AGBO hanno raccolto nell’ultimo anno a partire da “Extraction”, presentato in anteprima lo scorso aprile ad alcuni dei più grandi numeri di spettatori nella storia degli streamer. Hanno anche lavorato all’acclamato “Mosul”, arrivato a novembre su Netflix.

I Russo hanno scritto la sceneggiatura, con una recente rifinitura di Christopher Markus e Stephen McFeely. I Russo e Mike Larocca produrranno per conto di AGBO insieme a Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Chris Castaldi attraverso il loro banner Roth Kirschenbaum.

“The Gray Man” è basato sul romanzo d’esordio di Mark Greaney, pubblicato nel 2009 da Jove Books. È anche il primo romanzo con protagonista l’Uomo Grigio, assassino freelance ed ex agente della CIA Court Gentry.

Il thriller d’azione seguirà Gentry (Ryan Gosling) mentre viene cacciato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex coorte della CIA. Il film è basato sul primo capitolo della serie di libri.

René Jean Piage, Billy Bob Thornton e Alfre Woodward: un promettente trio

Billy Bob Thornton ha recentemente concluso la produzione della quarta stagione della sua serie Amazon “Goliath”. È stato recentemente visto anche nel film drammatico di Sam Taylor-Johnson “A Million Little Pieces”.

René Jean Page è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella serie Netflix “Bridgerton”, che gli è valsa una nomination al SAG e al NAACP Image Award per la sua interpretazione, e recentemente ha firmato per recitare nel film senza titolo di Dungeons & Dragons della Paramount. È anche apparso nel film di Amazon “Sylvie’s Love”.

Alfre Woodard ha recentemente ricevuto ottime recensioni per il dramma “Clemency”. Sarà presente anche in “Fatherhood” di Sony, al fianco di Kevin Hart.

Federica Contini

04/03/2021