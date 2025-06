La soap “Tradimento” di Canale 5 va in pausa: ecco cosa succederà e cosa la sostituirà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera Tradimento, in onda su Canale 5, sta per prendersi una pausa estiva, lasciando i telespettatori in attesa del suo ritorno. La serie, che ha conquistato il pubblico con le sue intense trame e i colpi di scena, si fermerà per un periodo di tempo, mentre gli appassionati si chiedono cosa vedranno al suo posto. Scopriamo insieme i dettagli di questa pausa e le novità in arrivo.

La pausa di Tradimento: quando e perché

La soap Tradimento ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alle sue storie avvincenti, incentrate sulla vita della giudice Guzide e della sua famiglia. Attualmente, la serie viene trasmessa quotidianamente su Canale 5, con un doppio appuntamento il venerdì, che include sia il pomeriggio che la prima serata. Tuttavia, la pausa è prevista per i primi di luglio, il che significa che i fan dovranno attendere ancora un po’ prima di dire addio, anche se temporaneamente, agli Yenersoy.

La decisione di interrompere la programmazione di Tradimento sembra essere strategica. La rete potrebbe voler preservare la serie, che ha dimostrato di essere una fonte costante di ascolti, per sfruttarla in periodi più competitivi dal punto di vista degli ascolti. Attualmente, il pubblico sta seguendo la seconda stagione, che si avvia verso il suo finale, previsto per la fine dell’anno, salvo ulteriori modifiche al palinsesto.

Cosa sostituirà Tradimento durante la pausa

Nonostante la pausa di Tradimento, gli amanti delle dizi turche possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, al posto della soap, Canale 5 presenterà una nuova serie turca intitolata La forza di una donna. Questa nuova storia segue le vicende di una giovane madre che, dopo la scomparsa del marito, si trova a dover crescere da sola i suoi figli. La narrazione promette di essere toccante e coinvolgente, mantenendo vivo l’interesse del pubblico per le produzioni turche.

In aggiunta, dal 3 giugno, ci saranno anche cambiamenti per The Family 2, che ha raddoppiato la sua presenza nel palinsesto. La puntata quotidiana della serie inizierà alle ore 16 e terminerà intorno alle 17, offrendo così ai telespettatori un’ulteriore opportunità di seguire le vicende della famiglia protagonista.

La programmazione futura di Canale 5

La pausa di Tradimento non segna la fine delle emozioni per i telespettatori di Canale 5. Dopo la ripresa delle trasmissioni, il palinsesto tornerà a includere sia Uomini e Donne che Tradimento, ripristinando così la consueta varietà di contenuti. I fan possono quindi aspettarsi un ritorno trionfale della soap, che continuerà a raccontare le intricate dinamiche familiari e le sfide della vita quotidiana.

