La soap spagnola “La promessa” torna su Rete 4: anticipazioni e colpi di scena in arrivo

La soap opera spagnola “La Promessa” è pronta a tornare sul piccolo schermo. L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 2 giugno, alle 19:40 su Rete 4. Gli appassionati della serie potranno seguire gli episodi anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata e faremo un breve riassunto degli eventi precedenti, per preparare i fan a ciò che li attende.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Amalia ha scoperto che Vera non ha più il denaro rubato e ha deciso di affrontare Lope. Durante il confronto, Amalia esprime il suo disprezzo nei confronti di Lope, affermando che non è all’altezza di Vera e che la giovane presto si renderà conto della verità, decidendo di lasciarlo. Nel frattempo, Julia ha confidato a Martina il motivo della sua presenza a La Promessa: desidera che Curro le racconti la verità su ciò che è accaduto a Paco prima della sua morte.

In un altro filone narrativo, Cruz è riuscita a fermare il matrimonio tra Jana e Manuel grazie a un manoscritto fornito da Petra e Santos. Tuttavia, nonostante il successo, Cruz non si sente completamente soddisfatta. Con l’aiuto di Don Alonso, la marchesa sta tramando per separare definitivamente i due innamorati, minacciando di espellere dalla tenuta chiunque parli della loro relazione.

Anticipazioni della nuova puntata

Nella prossima puntata, la tensione tra i personaggi si intensifica. Maria, la cameriera, inizia a sentire il peso della lontananza di Salvador. Ogni giorno che passa, la sua tristezza cresce, specialmente dopo aver appreso di essere stata, in parte, la causa del fallimento delle nozze tra Manuel e Jana. Jana, consapevole delle difficoltà che sta affrontando la sua amica, si impegna a sostenerla e a farle sentire la sua vicinanza.

Nel frattempo, la relazione tra Petra e Santos diventa sempre più intrigante. Petra si pone come mentore per Santos, cercando di insegnargli come manipolare i nobili a proprio vantaggio. Le sue tecniche si concentrano non tanto sul denaro, ma sulla capacità di far sentire i nobili in debito, creando così opportunità per sfruttarli. Questo approccio potrebbe rivelarsi decisivo nei prossimi sviluppi della trama.

Rómulo, preoccupato per la sicurezza di Jana dopo la scoperta della sua relazione con Manuel, chiede a Santos di proteggere la ragazza da possibili vendette da parte di Cruz. Nel frattempo, Marcelo desidera confessare a Teresa un nuovo errore, ma lei si rifiuta di ascoltarlo. Il piano di Santos e Petra per screditare Marcelo continua a procedere senza ostacoli, aumentando la tensione e il dramma nella soap.

Con questi sviluppi, “La Promessa” promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori, offrendo colpi di scena e momenti di intensa emozione. Gli appassionati non possono perdere l’appuntamento di domani su Rete 4.

