La soap opera La Promessa torna su Rete 4: anticipazioni e colpi di scena in arrivo

La soap opera spagnola La Promessa, ambientata nella suggestiva città di Cordova, è pronta a tornare in onda domani su Rete 4, a partire dalle 19:40. Gli appassionati della serie possono seguire gli episodi anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, che promette di riservare momenti di grande tensione e rivelazioni sorprendenti.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, la trama si è infittita con la confessione di Romulo, che ha fornito a Burdina le prove necessarie per accusare il maggiordomo dell’omicidio di Gregorio. Burdina, ora sicuro della sua posizione, si prepara ad affrontare il maggiordomo e a portare alla luce la verità. Nel frattempo, Vera, colpita dal tradimento di Lope, si trova in una situazione delicata. La giovane rivela la sua vera identità a Simona e Candela, che promettono di mantenere il segreto. Tuttavia, Vera teme che la verità possa emergere, mettendo a rischio la sua sicurezza.

Il ritorno di Pia complica ulteriormente le dinamiche all’interno della tenuta. La marchesa Cruz decide di non reintegrare Pia, ma Don Ricardo cerca di persuadere Alonso a ignorare il volere della marchesa e a riassumerla. Nel frattempo, Teresa e Marcello si adoperano per distruggere ogni copia del giornale che ritrae il giovane, continuando a fingersi marito e moglie per proteggere il loro oscuro segreto: in realtà, sono fratelli.

Anticipazioni de La Promessa: la rivelazione di Pelayo

Le anticipazioni per il prossimo episodio rivelano che i rapporti tra Catalina e Pelayo subiscono un duro colpo. Catalina confessa a Pelayo di essere incinta di Adriano, un giovane mezzadro che ha lasciato la tenuta e la Spagna, ignaro della gravidanza. La decisione di Catalina di cacciare Pelayo di casa lascia tutti sbalorditi e crea un clima di confusione.

Pelayo, dopo aver riflettuto sulla situazione, decide di rompere il silenzio e annunciare alla famiglia de Luján che Catalina è incinta. Questo annuncio costringe Catalina a confermare la verità, mettendola in una posizione difficile. Per evitare uno scandalo, Pelayo si offre di fingersi il padre del bambino, dimostrando una certa lealtà nei confronti di Catalina nonostante la situazione complicata.

Nel frattempo, Manuel si trova a dover affrontare una delusione: la merenda organizzata da Jacobo è stata annullata, e questa notizia lo rattrista, soprattutto perché lui e Martina avevano lavorato duramente per preparare Jana a quell’evento speciale, incluso l’acquisto di un elegante abito di Leonor.

Le tensioni tra Lope e Vera

La situazione tra Lope e Vera continua a deteriorarsi. Lope, desideroso di riconciliarsi con Vera, si scontra con la sua furia. La giovane è furiosa per il fatto che Lope abbia rivelato a Candela e Simona la sua vera identità, mettendo a rischio la sua sicurezza. Determinata a chiudere ogni rapporto con lui, Vera non riesce a perdonarlo e decide di lasciare la tenuta.

In questo clima di tensione, Marcelo inizia a riscattarsi. Dopo settimane di errori e malintesi, l’uomo mostra finalmente impegno e buona volontà, cercando di integrarsi nel gruppo e guadagnarsi la fiducia dei colleghi. Questo cambiamento potrebbe segnare un nuovo inizio per Marcelo, che sembra pronto a dimostrare il suo valore.

Nella clip disponibile su Mediaset Infinity, Simona si propone di sostenere Catalina nei momenti di difficoltà, evidenziando l’importanza delle relazioni e del supporto reciproco in un contesto così complesso. La trama di La Promessa continua a evolversi, promettendo colpi di scena e emozioni forti per gli spettatori.

