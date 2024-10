La riservata vita di Angelica Amodei, giornalista e figlia della presentatrice Rosanna Lambertucci

Angelica Amodei, nota giornalista e autrice, è la figlia della celebre presentatrice Rosanna Lambertucci e del dirigente Rai Alberto Amodei. Nonostante il background familiare di successo e visibilità mediatica, Angelica ha scelto di mantenere una vita privata di grande riservatezza. Questo articolo esplora il suo percorso professionale, la relazione con la madre e il legame indissolubile che sussiste tra le due donne, arricchito da esperienze personali significative.

Chi è Angelica Amodei

Nata il 31 marzo 1976 a Roma, Angelica Amodei è figlia d’arte e ha costruito nel tempo una carriera solida nel giornalismo, particolarmente nell’ambito del benessere e del food. Cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo della televisione, Angelica ha seguito le orme della madre, diventando un volto noto del panorama mediatico italiano.

Il suo debutto professionale avviene negli anni ’90, quando inizialmente collabora con varie testate giornalistiche. A differenza di molte sue coetanee, Angelica ha da sempre mostrato un interesse particolare per il cibo e la salute, due argomenti sui quali ha scelto di specializzarsi. La sua carriera la porta a ricoprire il ruolo di caporedattrice del mensile “Più Sani Più Belli”, una rivista dedicata a temi di salute e benessere, dove ha potuto coniugare le sue passioni.

Angelica si è fatta apprezzare anche in televisione, iniziando a lavorare come autrice per il canale Alice Tv. Uno dei suoi programmi di maggior successo è “La salute vien mangiando”, che riflette il suo interesse per la nutrizione e la cucina sana. Parallelamente, ha iniziato a comparire come ospite in diversi programmi, offrendo il suo punto di vista come esperta di benessere. Tra i suoi lavori editoriali spiccano titoli come “Sorsi di Benessere”, “La salute nel bicchiere” e “Idratarsi a tavola”, volumi che trattano argomenti legati alla nutrizione e al benessere psicofisico.

Nonostante il suo pubblico crescente, Angelica ha scelto di mantenere un profilo personale discreto, riservandosi di condividere solo scampoli della sua vita privata attraverso il suo profilo Instagram. Qui, oltre a trattare tematiche relative alla nutrizione e al benessere, spesso condivide momenti con la figlia Camilla, sottolineando l’importanza della famiglia.

Il legame con mamma Rosanna Lambertucci

Il rapporto tra Angelica e Rosanna Lambertucci, nota presentatrice e divulgatrice scientifica, è caratterizzato da profondo affetto e complicità. Da sempre unite da un’ottima intesa, madre e figlia hanno superato insieme momenti difficili, tra cui la morte di Alberto Amodei nel 2014, un evento che ha colpito entrambi in modo profondo.

Rosanna ha rivelato in un’intervista la profondità del loro legame: “Con Angelica ho un rapporto abbastanza profondo. La vera Angelica nessuno la conosce per davvero: ha un grande pudore per se stessa.” La nascita di Angelica ha segnato un momento di gioia per Rosanna, che ha affrontato diverse difficoltà prima di diventare madre. Nonostante le avversità, le due riescono a ritagliarsi spazi di condivisione che vanno oltre il legame di sangue e la professione comune.

La figura paterna ha avuto un impatto significativo nella vita di Angelica. Ricordando i momenti trascorsi con il padre, ha spesso menzionato la connessione speciale che avevano: “Avevamo un legame assoluto. Faceva le vacanze con me quasi sempre, veniva al mare con la mia famiglia.” La sua scomparsa ha segnato un capitolo difficile della loro esistenza, affrontato con determinazione e supporto reciproco.

Inoltre, Angelica ha dovuto affrontare delle prove personali, come quando le è stato diagnosticato un tumore alla tiroide. Durante un’intervista, ha parlato di come questa esperienza l’abbia costretta a riesaminare i suoi pensieri e le sue emozioni. La sua resilienza e la presenza di Rosanna al suo fianco hanno svolto un ruolo cruciale nel suo recupero. Oggi, può raccontare queste esperienze con maggiore apertura, senza rinunciare alla sua naturale riservatezza.

Angelica Amodei continua a scrivere la sua storia professionale e personale, mantenendo un forte legame con la madre e un rispetto profondo per la sua privacy.