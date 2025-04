La resistenza dei giovani: nuove avventure in “Fuochi d’Artificio” su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La miniserie “Fuochi d’Artificio”, diretta da Susanna Nicchiarelli e ispirata al romanzo di Andrea Bouchard, continua a raccontare le avventure di Marta, Davide, Sara e Marco, quattro giovanissimi protagonisti che, nel contesto delle Alpi piemontesi del 1944, si impegnano in una personale lotta contro l’occupazione nazista. L’episodio in onda oggi, martedì 22 aprile 2025, promette colpi di scena e momenti di grande tensione, mentre i ragazzi si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni audaci.

Il primo episodio: cinquemila stelle

La serata si apre con l’episodio intitolato “Cinquemila stelle”. Marta e Davide Bertin, nonostante la loro giovane età, si cimentano in un’operazione audace che lascia tutti senza parole. I due ragazzi riescono a infiltrarsi in una fortezza tedesca, riportando a casa informazioni cruciali per la resistenza. Questo successo iniziale segna l’inizio di una serie di azioni che daranno nuovo impulso alla causa partigiana. Marta, caratterizzata da un coraggio straordinario e un’intelligenza rapida, collabora con Davide, il quale, grazie alla sua condizione di ragazzo, riesce a muoversi con disinvoltura tra le conversazioni degli adulti, raccogliendo dettagli fondamentali sulle attività clandestine del padre e del fratello maggiore Matteo, già impegnato come comandante di una brigata in montagna.

Tuttavia, le loro azioni non passano inosservate. Il nuovo comandante tedesco, infastidito dalle incursioni dei giovani partigiani, decide di mettere una taglia su “Sandokan,” il soprannome che identifica il gruppo. Sara, amica di Marta e compagna di scuola, si trova in una posizione vulnerabile, poiché il suo volto potrebbe diventare riconoscibile a chiunque sia alla ricerca dei ragazzi.

Il secondo episodio: attraverso la notte

Il secondo episodio, “Attraverso la notte,” mostra le immediate conseguenze delle azioni dei giovani protagonisti. La reazione dei nazifascisti non si fa attendere: una rappresaglia violenta colpisce il loro paesino, costringendo il gruppo a interrompere le proprie attività. Questo clima di terrore riporta alla mente ai nonni dei ragazzi ricordi dolorosi, amplificando la tensione emotiva della situazione.

In questo contesto difficile, Marta scopre finalmente le vere ragioni dell’assenza della madre, Cristina, violoncellista e insegnante di canto a Torino. La madre, costretta a lasciare la scuola a causa della guerra, rappresenta un faro di forza e altruismo per Marta, che trova in questa rivelazione una nuova motivazione. Tuttavia, proprio quando la determinazione di Marta sembra crescere, lei e Sara vengono catturate in un’imboscata nelle ombre di Praverso. Il pericolo diventa palpabile, e l’amicizia tra le due ragazze, insieme al coraggio che Marta ha ereditato dalla madre, si rivela essenziale per affrontare le avversità.

Dove seguire la miniserie

Il secondo episodio di “Fuochi d’Artificio” andrà in onda martedì 22 aprile 2025, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Gli spettatori possono anche seguire gli episodi in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, offrendo così diverse opzioni per non perdere le avventure di questi giovani partigiani.

