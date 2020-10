Titolo originale: La Fille Au Bracelet

Regista: Stéphane Demoustier

Genere: Drammatico

Produzione: Francia 2019

Distribuzione: Satine Film

Data uscita in Italia: 7 Gennaio 2021

La ragazza con il braccialetto: trama

La pellicola si apre con un lungo piano sequenza, in cui si vede da lontano una famiglia al completo che trascorre una giornata di mare.

Questo quadro di calma e serenità viene interrotto dall'arrivo degli agenti di polizia che arrestano Lisa.

Subito dopo c'è un cambio di scena, che porta lo spettatore due anni dopo, qui Lisa, la protagonista,ormai maggiorenne è costretta ad indossare un braccialetto elettronico alla caviglia.

La ragazza è stata accusata, del presunto omicidio della sua migliore amica,costretta a scontare la pena ai domiciliari presso la casa dei genitori in attesa del processo.

Bruno e Céline, genitori della protagonista, la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo su come fronteggiare questo dramma familiare. Bruno è un padre proattivo, Céline una madre bloccata davanti al destino della figlia.

Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che rivelano la sua vita intima e rendono difficile capire la verità.

Lisa, aspetta in piedi davanti a un crimine che giura di non aver commesso, impassibile il giudizio della corte,

In "La ragazza con il braccialetto", la protagonista è il ritratto di un'adolescente enigmatica che non si vuole far lasciare conoscere nemmeno dai suoi genitori.

Solo durante il processo, Bruno e Céline capiscono chi è realmente la figlia e si rendono conto che anche tra le persone più unite persistono distanze infinite.