La Promessa: Settimana del 10-14 giugno 2024. Shock: Rapito il figlio di Pia!

Nel magico mondo delle soap opera, La Promessa continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Dal 10 al 14 giugno 2024, le trame si infittiscono e le emozioni sono alle stelle. Ecco un’anteprima delle vicende che non potrai perdere!

Settimana dal 10 al 14 giugno 2024: Drammi e Amori Contrastati

La settimana inizia con un importante evento: Pia ha partorito dopo un lungo e doloroso travaglio, ma ha perso conoscenza. Jana, affettuosa e premurosa come sempre, si occupa del neonato, sperando che Abel riesca a rimettere in sesto la governante. L’atmosfera nella tenuta è carica di tensione, specialmente quando Jimena, presa dal panico, non riesce a gestire il piccolo e fugge via, nonostante Manuel cerchi di calmarla, assicurandole che sarà un’ottima madre.

Intanto, Cruz chiede a Curro di sorvegliare attentamente Martina, consapevole che il giovane ha già un piano segreto con la sua amata. Le tensioni tra i personaggi continuano a crescere: Abel si scusa con Jana per non aver apprezzato le sue doti mediche, mentre Cruz lo rimprovera per dedicarsi troppo ai problemi di Pia trascurando Jimena. Come se non bastasse, Teresa e Mauro hanno un confronto acceso riguardo a Feliciano, con il valletto che decide finalmente di dare una chance al nuovo arrivato.

Intrighi e Emozioni: Non Perdere un Momento!

Il dramma non si ferma qui. Fernando subisce un attacco di cuore, ma grazie all’intervento tempestivo di Margarita, la sua vita viene salvata. Questo evento scuote profondamente Don Alonso, visibilmente affezionato al fratello. Candela, sempre al centro delle vicende, rivela a Don Carlos i suoi sentimenti, rivelazione che porta ad una serie di scuse e confronti emotivi.

Le condizioni di Pia rimangono instabili e tutta la servitù si mobilita per aiutarla e prendersi cura del suo bambino, con Candela in prima linea. Nel frattempo, un misterioso sigillo reale annuncia l’arrivo imminente di Antonio de Carvajal y Cifuentes alla tenuta, gettando tutti nello scompiglio. Cruz deve preparare tutto per accogliere degnamente il giovane duca, ma le preoccupazioni per la scomparsa del figlio di Pia non cessano.

Sul fronte delle relazioni personali, Jimena cerca un modo per sfuggire alle sue bugie e pensa di inscenare una tragica finta aborto, mentre Manuel confessa ad Abel di non aver mai dimenticato una donna conosciuta prima del matrimonio. Anche Ramona, seppur in miglioramento, è decisa a non rivelare nulla a Jana sulla madre della ragazza, mantenendo un alone di mistero su una vicenda ancora oscura.

Non perdere l’appuntamento con La Promessa, dal lunedì al venerdì alle ore 14:55 su Canale 5. Le intricate storie di amore, tradimenti e vendette ti aspettano per regalarti momenti indimenticabili e colpi di scena mozzafiato!