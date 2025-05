La promessa: rivelazioni shock e sviluppi drammatici nella soap spagnola

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera “La Promessa” continua a tenere incollati gli spettatori con colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Durante la settimana in corso, un’importante verità viene svelata: Curro de la Mata rivela a Manuel de Luján di essere suo fratello. Questa scoperta non solo scuote il marchesino, ma porta alla luce anche l’infedeltà del padre Alonso nei confronti della madre Cruz. La trama si sviluppa in un contesto di tensione e conflitti familiari, rendendo ogni episodio un momento da non perdere. La serie è trasmessa su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40, con repliche il giorno successivo alle 07.00, e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni della settimana: lunedì 12 e martedì 13 maggio 2025

Nei primi due giorni della settimana, la situazione si complica per Lorenzo. Il comandante Alcaraz lo informa che alcuni soldati sono stati colpiti da intossicazione e sospetta che le marmellate fornite da Lorenzo all’esercito possano essere la causa. Questa notizia mette Lorenzo in una posizione difficile, poiché la sua reputazione e il suo futuro sono ora a rischio. Alonso, nel frattempo, scopre la verità riguardo alla situazione, nonostante gli sforzi di Lorenzo per nascondere il problema. Questo porta a una serie di confronti tesi tra i personaggi, accentuando il dramma della situazione.

Parallelamente, Manuel si dirige a Luján per un incontro con Gregorio, mentre la salute di Santos continua a deteriorarsi. La fragilità dei suoi polmoni preoccupa Ricardo, che decide di portarlo da un medico. Petra consiglia di consultare uno specialista, ma Ricardo reagisce con rabbia, mostrando la sua determinazione a gestire la situazione a modo suo. Questo conflitto interno tra i personaggi riflette le tensioni emotive e le dinamiche familiari che caratterizzano la serie.

In un altro sviluppo, Marcelo assume temporaneamente il ruolo di valletto di Curro al posto di Santos, ma la sua inesperienza porta a un pasticcio che complica ulteriormente le cose. Nonostante ciò, Curro si scusa con Julia, dimostrando che, nonostante le difficoltà, ci sono momenti di riconciliazione. Nel frattempo, la duchessa approfitta di un pretesto legato alle ricette per interrogare Lope, mentre Vera mostra segni crescenti di inquietudine. Infine, Jana rivela a Pia la sua intenzione di sposare Manuel, un annuncio che promette di avere ripercussioni significative per tutti i coinvolti.

Sviluppi futuri e tensioni crescenti

La settimana si preannuncia ricca di eventi e colpi di scena, con le relazioni tra i personaggi che si intensificano e si complicano ulteriormente. La rivelazione dell’identità di Curro come fratello di Manuel non è solo un punto di svolta personale, ma anche un elemento che potrebbe alterare gli equilibri di potere all’interno della famiglia e tra i vari protagonisti. Con il deterioramento della salute di Santos e le tensioni tra Lorenzo e Alcaraz, gli spettatori possono aspettarsi una serie di eventi che metteranno alla prova le alleanze e le relazioni.

La soap opera “La Promessa” continua a esplorare temi di fedeltà, tradimento e le complessità delle relazioni familiari, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Ogni episodio offre nuove sfide e opportunità di crescita per i personaggi, rendendo la trama avvincente e coinvolgente. Con il proseguire della settimana, gli appassionati della serie possono prepararsi a ulteriori rivelazioni e sviluppi che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

