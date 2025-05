La promessa: Curro ripudiato da Don Alonso per salvare il marchesato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le recenti anticipazioni spagnole della soap opera “La Promessa” svelano un drammatico colpo di scena che coinvolge Don Alonso e il giovane Curro. La trama si infittisce con la rivelazione della vera identità di Curro, che porterà a conseguenze inaspettate e a una serie di eventi che metteranno a rischio il marchesato. Scopriamo insieme i dettagli di ciò che accadrà nei prossimi episodi, in onda su Rete4.

La rivelazione di Curro a Don Alonso

Nelle prossime puntate di “La Promessa”, il giovane Curro prenderà una decisione audace: rivelerà a Don Alonso di essere suo figlio. Questa notizia, inizialmente accolta con gioia dal marchese, si trasformerà rapidamente in un incubo. La felicità di Don Alonso sarà di breve durata, poiché la situazione si complica rapidamente. La morte di Jana e le accuse che colpiranno Cruz, portandola in prigione, costringeranno Don Alonso a prendere una decisione difficile. Per proteggere il suo titolo nobiliare e le sue proprietà, il marchese si vedrà costretto a ripudiare Curro, un atto che avrà ripercussioni devastanti per entrambi.

La scoperta della vera parentela tra Don Alonso e Curro avrà ripercussioni anche sugli altri membri della famiglia Lujàn. Cruz, in particolare, sarà scossa dalla notizia, e il dubbio che fosse già a conoscenza della verità si farà sempre più insistente. La tensione all’interno della famiglia aumenterà, mentre Don Alonso cercherà di mantenere il controllo della situazione, temendo le conseguenze dell’ira del Re di Spagna.

Gli eventi drammatici che cambieranno tutto

La trama di “La Promessa” si infittisce ulteriormente con la morte di Jana, vittima di una sparatoria misteriosa. Le circostanze attorno alla sua morte rimangono avvolte nel mistero, e Cruz sarà accusata ingiustamente. Tuttavia, in un momento cruciale, Jana rivelerà a Curro che non è stata Cruz a spararle, lasciando un ulteriore interrogativo sulla vera identità dell’assassino. Questo evento tragico avrà un impatto devastante su Manuel, che, sopraffatto dal dolore, deciderà di partire per l’Italia, abbandonando la tenuta e il suo ruolo nella gestione della famiglia.

Con la marchesa in prigione e la situazione finanziaria della famiglia in crisi, Don Alonso si troverà a fronteggiare una realtà difficile. Il marchese dovrà affrontare la possibilità di perdere il suo titolo nobiliare, mentre la scoperta che Curro è il suo figlio illegittimo non farà altro che aggravare la situazione. La pressione del Re di Spagna, già infuriato per gli scandali che hanno colpito la famiglia, costringerà Don Alonso a prendere decisioni drastiche.

Curro abbandona la tenuta e il mistero si infittisce

Dopo essere stato ripudiato, Curro deciderà di lasciare la tenuta, segnando un punto di non ritorno nella sua vita. Tuttavia, il giovane non rimarrà lontano a lungo. Tornerà, ma in un ruolo completamente diverso: quello di lacchè. Questo cambiamento di status sociale creerà tensioni tra i domestici, che si troveranno in difficoltà nel trattarlo come un pari. La decisione di Don Alonso di allontanare Curro, sostenuta da Leocardia, sarà giustificata come una mossa necessaria per salvaguardare il marchesato, ma ci sono segnali che suggeriscono che la verità sia molto più complessa.

Infatti, il mistero attorno alla morte di Jana si infittisce ulteriormente. La giovane, prima di morire, ha rivelato a Curro che la pistola utilizzata per spararle apparteneva a Don Alonso. Questo solleva interrogativi inquietanti: il marchese potrebbe aver avuto un ruolo nella morte di Jana, e il suo desiderio di allontanare Curro potrebbe essere motivato da ragioni ben più oscure. Con tanti potenziali colpevoli e una verità che si fa sempre più sfuggente, la vita di Curro e delle persone a lui care sarà segnata da eventi che cambieranno per sempre il loro destino.

La soap opera “La Promessa” continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso, con nuovi colpi di scena che andranno in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.

