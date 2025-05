La promessa: anticipazioni e trame settimanali dal 18 al 24 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “La promessa” continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le vicende dei personaggi si intrecciano in un dramma ricco di emozioni, segreti e colpi di scena. In questa settimana, le tensioni tra i protagonisti si intensificano, mentre emergono nuovi conflitti e rivelazioni che potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite.

Julia e il rancore verso Curro

Julia, ancora segnata dalla perdita del fidanzato Paco, non riesce a perdonare Curro, ritenuto responsabile della sua morte avvenuta al fronte. Questo rancore si riflette nel suo comportamento, creando una distanza incolmabile tra i due. Nel frattempo, Vera, la figlia di Julia, osserva con crescente amarezza come la madre riesca a conquistare le cuoche del palazzo grazie alla sua gentilezza e a un regalo ben scelto. La giovane, frustrata e delusa, si confida con Lope, il quale le consiglia di esercitare pazienza. Durante questa conversazione, Vera esprime il suo pensiero: considera la madre altrettanto colpevole delle sue disgrazie quanto il padre. Questo conflitto interiore di Vera mette in luce le tensioni familiari e il peso delle aspettative che gravano sulle spalle dei giovani.

La morte di don Gregorio e le sue conseguenze

La situazione si complica ulteriormente con l’arrivo del sergente Burdina al palazzo, portando con sé una notizia devastante: la morte improvvisa di don Gregorio. Questo evento sconvolge l’intera tenuta de La promessa, gettando tutti nello sconforto. Romulo, uno dei personaggi chiave, si ritrova a dover gestire la crisi, mentre Burdina si presenta con il pretesto di trovare qualcuno che si occupi dei resti dell’ex maggiordomo. La morte di Gregorio non solo segna la fine di un’era, ma solleva anche interrogativi sul futuro della tenuta e dei suoi abitanti.

Con il giorno delle nozze tra Jana e Manuel che si avvicina, Jana non può fare a meno di riflettere sulle conseguenze di questo matrimonio. Curro, dal canto suo, è tormentato dai ricordi del passato e considera di confessare a Julia la verità su ciò che è accaduto al fronte con Paco. Lope, sempre più consapevole delle nobili origini di Vera, si interroga sul proprio futuro accanto a lei, mentre Marcelo, nonostante i suoi sforzi, continua a commettere errori che potrebbero rivelarsi fatali.

I segreti e le rivelazioni

In un clima di crescente tensione, Maria riesce a intervenire in tempo per salvare Julia da un possibile pericolo causato da Marcelo. Sopraffatto dai sensi di colpa, Curro decide di rivelare a Julia che Paco morì a causa di una sosta al ruscello, una decisione che potrebbe avere ripercussioni devastanti per entrambi. Nel frattempo, le cuoche e Maria si uniscono per proteggere Marcelo da Petra, che ha servito a Curro una torta alle noci, rischiando di scatenare una crisi davanti a Julia.

Jana, preoccupata, teme che padre Samuel possa rifiutarsi di celebrare le nozze se scoprisse l’identità di Manuel. Catalina, nel tentativo di riparare ai danni causati da Lorenzo nei rapporti con le donne del paese, si affretta a tornare alla Promessa. Cruz, desiderosa di scoprire la verità su Gregorio, riceve un consiglio dal capitano: non esporsi troppo, data la delicata posizione dell’uomo.

La scoperta del quaderno e le sue implicazioni

Un altro colpo di scena si verifica quando Santos consegna a Petra un quaderno sottratto dalla camera di Maria, il quale rivela che il racconto scritto dalla cameriera si ispira apertamente agli abitanti del palazzo. Petra, a sua volta, decide di mostrare il quaderno a Cruz, che rimane sconvolta nel leggere un passaggio che svela la relazione tra Jana e Manuel e il loro imminente matrimonio segreto.

Dopo un colloquio tra Manuel e Romulo riguardo al sergente Burdina, Romulo prende la decisione di proteggere Manuel. Convoca nuovamente Burdina e gli confessa di essere stato lui a inviare la busta a Gregorio, rivelandogli infine che Pia è ancora viva. Questo sviluppo aggiunge un ulteriore strato di complessità alla trama, promettendo nuove avventure e conflitti nei prossimi episodi.

La settimana si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, mentre i personaggi si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni e le verità nascoste che minacciano di emergere.

