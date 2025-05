La promessa: anticipazioni e trama degli episodi del 25 e 26 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della soap opera La promessa continua a riservare colpi di scena per i suoi appassionati. Gli episodi in onda domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 promettono di essere ricchi di tensione e rivelazioni. La trama si sviluppa attorno a relazioni complesse e segreti inconfessabili, mantenendo alta l’attenzione degli telespettatori.

Romulo e la verità su Pia

Un momento cruciale si verifica quando Romulo decide di rivelare a Burdina che Pia è ancora viva. Questa notizia sconvolgente porta con sé una serie di motivazioni che giustificano la simulazione della morte di Pia. Burdina, inizialmente scettico, si sente in dovere di scoprire la verità e decide di farsi accompagnare da Pia stessa per ascoltare la sua versione dei fatti. Questo incontro si preannuncia ricco di tensione, poiché Burdina nutre sospetti nei confronti di Pia e desidera chiarire la situazione una volta per tutte.

Petra e il matrimonio di Jana

Nel frattempo, Petra si mostra determinata a scoprire la data del matrimonio di Jana. La sua strategia consiste nel mettere Jana alla prova, un approccio simile a quello adottato da Cruz nei confronti di Manuel. In un altro sviluppo, Petra restituisce a Santos il quaderno di Maria, un gesto che potrebbe avere ripercussioni significative nelle dinamiche tra i personaggi. La tensione cresce quando Amalia chiede a Vera di restituirle i soldi che ha sottratto da casa. Vera, inizialmente riluttante, nega di avere i soldi, ma alla fine ammette di non averli più, sottolineando che, anche se li avesse, non li darebbe mai ad Amalia.

Pia in viaggio verso Badajoz

Pia, nel frattempo, si prepara a partire per Badajoz, dove intende raggiungere Diego. Questa decisione avviene con il consenso di Romulo, ma non senza suscitare interrogativi e preoccupazioni. Cruz, d’altro canto, continua a mantenere un atteggiamento freddo e distante nei confronti di Alonso, creando un clima di tensione tra i due. La situazione si complica ulteriormente quando Curro e Julia si scambiano parole di stima reciproca. Tuttavia, Martina, mossa dalla gelosia, invita Julia ad andarsene, ma Curro interviene, rassicurando Julia che è libera di restare quanto desidera.

Il grande giorno di Jana e Manuel

Infine, Jana e Manuel si trovano davanti alla chiesa, pieni di felicità e trepidazione per il loro matrimonio. Tuttavia, un imprevisto si presenta quando, al posto del sacerdote, è Cruz a dar loro il “benvenuto”. Questo colpo di scena potrebbe cambiare radicalmente il corso degli eventi e le aspettative dei protagonisti. La tensione è palpabile e i telespettatori non possono fare a meno di chiedersi come si evolveranno le situazioni e quali ulteriori rivelazioni emergeranno nei prossimi episodi.

