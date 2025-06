La promessa: anticipazioni e sviluppi della soap spagnola in arrivo su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna domani su Rete 4, con inizio previsto per le 19:40. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, analizzando i colpi di scena e le dinamiche tra i personaggi principali.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Santos ha fatto una scoperta scioccante che ha messo in discussione la sua intera vita. Durante una conversazione casuale, ha appreso che suo padre non gli ha mai rivelato la verità sulla morte della madre. Questo segreto lo ha spinto a intraprendere un viaggio nel suo paese d’origine, accompagnato da Petra, che è determinata ad aiutarlo a fare chiarezza sulle sue origini. Tuttavia, al suo ritorno, Santos si è trovato di fronte a informazioni frammentarie e a un clima di confusione. Nessuno sembra conoscere i dettagli sui suoi genitori, e la ricerca della tomba della madre si è rivelata infruttuosa. Questo lo ha portato a sospettare che Don Ricardo, una figura di autorità nella sua vita, possa averlo depistato.

Nel frattempo, Manuel ha preso una decisione audace: desidera sposare Jana e farla vivere nella tenuta, nonostante l’opposizione di Cruz e Don Alonso. Dopo aver affrontato numerose sofferenze, Manuel è determinato a non rinunciare alla sua felicità e a proteggere Jana da qualsiasi umiliazione.

Anticipazioni de La promessa: Margarita e il Conte Ayala

Le tensioni continuano a crescere nella tenuta, in particolare per Vera, che dopo aver appreso la verità sull’identità di Lope, decide di non perdonare il tradimento del fidanzato. Le sue preoccupazioni aumentano, poiché teme che anche gli altri abitanti della tenuta possano scoprire il suo segreto: è la figlia dei Duchi De Carril. Determinata a voltare pagina, Vera decide di dimettersi e si accorda con i maggiordomi per lasciare la tenuta non appena Petra troverà una sostituta. Nonostante i tentativi di Lope di farle cambiare idea, Vera rimane irremovibile nella sua decisione.

Nel frattempo, Margarita inizia a nutrire dubbi sul suo futuro marito, il Conte Ayala. Spinta dalla curiosità, decide di indagare sul passato sentimentale del conte, scoprendo che ha avuto una relazione segreta con Petra, dalla quale è nato un figlio, Feliciano. Questo segreto, custodito gelosamente dai due amanti, potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro di Margarita.

Le complicazioni tra i personaggi

Mentre le dinamiche tra i personaggi si intensificano, Maria inizia a guardare Marcelo con occhi diversi, suscitando l’attenzione di Simona e Candela, che notano il cambiamento nel suo comportamento. Nel frattempo, Cruz e Don Alonso sono sconvolti dalla gravidanza di Catalina e dalla decisione di Manuel di sposare Jana, la loro domestica. Per evitare scandali e mantenere l’apparenza di una famiglia rispettabile, i due ritengono che il matrimonio tra Catalina e Pelayo debba essere celebrato al più presto.

In un altro sviluppo drammatico, Jana si reca a trovare Don Romulo in carcere e scopre con dolore le terribili condizioni in cui versa. Il maggiordomo è vittima di maltrattamenti, e la sua salute fisica e mentale sta rapidamente deteriorandosi. Questo incontro segna un momento cruciale per Jana, che si rende conto della gravità della situazione e delle ingiustizie che affliggono coloro che ama.

Con questi eventi in arrivo, “La Promessa” continua a catturare l’attenzione del pubblico, promettendo colpi di scena e sviluppi emozionanti nelle prossime puntate.

