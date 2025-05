La promessa: anticipazioni e sviluppi della puntata del 23 maggio su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda su Rete 4 venerdì 23 maggio alle 19:40, portando con sé una serie di colpi di scena e rivelazioni che promettono di tenere incollati gli spettatori. In questa puntata, i personaggi si trovano a fronteggiare situazioni complesse, tra segreti svelati e tensioni crescenti. La serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, offrendo così l’opportunità di seguire le avventure di Manuel, Jana e degli altri protagonisti in qualsiasi momento.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Cruz si è impegnato a scoprire l’assassino di Don Gregorio, ma il suo tentativo di giustizia viene ostacolato da Don Lorenzo, che invita alla prudenza. La situazione si complica ulteriormente quando Catalina e Pelayo, dopo aver convocato la stampa, si trovano a dover rispondere a domande imbarazzanti, suscitando l’ira di Cruz.

Curro, che ha rivelato a Matilde la verità sulla morte di Paco, continua a vivere con un peso enorme sulla coscienza, tormentato dai sensi di colpa. Nel frattempo, Petra stringe un’alleanza con Santos, il figlio di Ricardo, per vendicarsi di Teresa, colpevole, secondo Petra, di aver dimenticato Feliciano sposando Marcelo. Questi eventi hanno creato una tensione palpabile tra i personaggi, preparando il terreno per le rivelazioni che seguiranno.

Don Romulo e le nuove scoperte

Nella puntata in arrivo, Don Romulo si reca da Pia per informarla della morte di Don Gregorio. Questa notizia rappresenta un cambiamento significativo per Pia, che ora può finalmente uscire all’aria aperta, liberata dalla minaccia del suo aguzzino. Tuttavia, la situazione si complica quando il sergente Burdina scopre che una busta trovata accanto al corpo di Gregorio proviene dalla tenuta, alimentando i sospetti su chi possa essere l’assassino, che potrebbe nascondersi tra gli abitanti de La Promessa.

Nel frattempo, Santos consegna a Petra un quaderno appartenente a Maria, in cui la giovane ha scritto racconti ispirati agli inquilini della tenuta. Petra decide di portare il manoscritto a Cruz, e leggendo tra le righe, la marchesa comprende che Maria allude a Manuel e Jana, e alle loro imminenti nozze. Questa scoperta spinge Petra a intervenire, aumentando ulteriormente la tensione tra i personaggi.

La rivelazione di Don Romulo

In un colloquio privato, Don Romulo affronta Manuel e si rende conto che il giovane rischia di essere sospettato dell’omicidio di Gregorio. Per proteggere Manuel, il maggiordomo decide di convocare il sergente Burdina e gli confessa di essere stato lui a inviare la lettera a Gregorio. Ma la rivelazione più sconvolgente arriva quando Don Romulo annuncia che Pia è ancora viva, nascosta per sfuggire alla furia del suo ex carnefice. Questa notizia cambierà radicalmente le dinamiche all’interno della tenuta e avrà ripercussioni su tutti i personaggi coinvolti.

Con questi sviluppi, La Promessa continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico, promettendo una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Gli spettatori possono aspettarsi una trama avvincente che si dipana tra segreti, vendette e rivelazioni sorprendenti, rendendo ogni episodio un’esperienza imperdibile.

