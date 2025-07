La promessa: anticipazioni e ritorno in tv della soap spagnola su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola La Promessa torna domani su Rete 4, in onda intorno alle 19:40. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, analizzando i conflitti e le dinamiche tra i personaggi principali.

Riepilogo dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Maria ha rivelato a Teresa che la sua relazione con Salvador sta attraversando un momento difficile. La giovane donna ha confessato di non sentirsi più felice e di aver considerato la possibilità di lasciare il suo compagno. Nel frattempo, Santos ha scoperto che Don Ricardo gli ha sempre mentito riguardo alla morte di sua madre, una verità che lo ha profondamente colpito. In cerca di conforto, il ragazzo si è confidato con Petra, la quale lo ha incoraggiato a chiedere aiuto alla marchesa Cruz.

La duchessa de Carril è tornata alla tenuta per confrontarsi con Vera, mentre Don Lorenzo ha iniziato a nutrire sospetti nei confronti della nobildonna, convinto che le sue intenzioni vanno oltre il semplice interesse per la cucina. Curro, infuriato con Julia, ha scoperto che quest’ultima ha rivelato il suo segreto a Martina, che ora è delusa per non essere stata informata del legame tra Curro e Jana.

Anticipazioni della puntata: la richiesta di Cruz

Nella prossima puntata, Cruz, interpretata da Eva Martín, chiederà a Petra di tenere d’occhio suo figlio e Jana. Nel frattempo, Manuel ha deciso di organizzare una festa di fidanzamento, durante la quale intende ufficializzare la sua relazione con Jana, invitando amici e nobili della zona. Nonostante i tentativi dei marchesi di dissuaderlo, Manuel è determinato a portare avanti i suoi piani.

Vera, preoccupata per la situazione, ha notato che durante la visita della duchessa de Carril, Don Lorenzo ha iniziato a porre domande inquietanti a sua madre. La giovane teme che il capitano possa tentare di contattare suo padre o addirittura incontrarlo. Manuel, nel frattempo, ha informato Jana dei suoi progetti per la festa, ma la giovane non sembra entusiasta.

Pia, preoccupata per la salute di Don Rómulo, si rivolge a Don Alonso per chiedere aiuto. La situazione di Don Rómulo in prigione sta peggiorando e Pia è determinata a trovare una soluzione. Manuel, intanto, si informa presso il sergente Burdina riguardo eventuali sviluppi sull’omicidio di Gregorio. Burdina rivela che sta per presentare al giudice tutte le prove raccolte, ma non condivide i suoi sospetti, che riguardano Don Rómulo e Miguel.

La strategia di Cruz e le nozze segrete

Cruz è soddisfatta del lavoro svolto da Petra, che l’ha informata delle nozze segrete di Manuel, permettendole di intervenire e fermarle. La marchesa ha quindi esortato la governante a prestare particolare attenzione sia a suo figlio che a Jana, in un momento così delicato. La tensione cresce, e i personaggi si trovano a dover affrontare scelte difficili e conseguenze inaspettate.

Nella clip disponibile su Mediaset Infinity, i marchesi riflettono sul futuro matrimonio improvvisato di Catalina, aggiungendo un ulteriore elemento di suspense alla trama. Con le relazioni che si complicano e i segreti che emergono, il pubblico è in attesa di scoprire come si evolveranno le vicende nella prossima puntata di La Promessa.

