La promessa: anticipazioni e ritorno della soap spagnola su Rete 4

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda su Rete 4 martedì 3 giugno, offrendo ai fan un nuovo episodio ricco di colpi di scena. Gli spettatori possono seguire la serie anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Le anticipazioni rivelano una trama avvincente, con Maria che si confronta con i suoi sensi di colpa e Curro che ricorda ad Alonso il suo passato con Dolores.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, la mancanza di Salvador pesa notevolmente su Maria, che si mostra sempre più triste e isolata. Jana, preoccupata per la sua amica, cerca di offrirle supporto e conforto. Nel frattempo, la relazione tra Petra e Santos diventa sempre più intensa. Petra inizia a insegnare a Santos come sfruttare i nobili a proprio vantaggio, approfittando dei loro sensi di colpa per manipolarli.

Manuel, preoccupato per la sicurezza di Jana, si rivolge a Romulo affinché la protegga dalle possibili vendette della marchesa, ora che Cruz ha scoperto la loro relazione. Marcelo, invece, desidera confessare a Teresa un errore recente, ma lei si rifiuta di ascoltarlo. Il piano di Santos e Petra per screditare Marcelo continua a procedere senza ostacoli, creando tensione tra i personaggi.

Anticipazioni de La promessa: Catalina e Pelayo

Le anticipazioni rivelano che la situazione tra Jana e Manuel diventa insostenibile dopo che la loro relazione è stata scoperta e Cruz ha bloccato le nozze segrete. Inaspettatamente, è Alonso a reagire con maggiore severità rispetto alla marchesa, affermando che suo figlio non può sposare una semplice cameriera. Questo porta a una crescente tensione all’interno del palazzo.

Contemporaneamente, Pelayo cerca di riavvicinarsi a Catalina, ignaro del fatto che il bambino che lei porta in grembo è il risultato di una notte di passione con Adriano. Quando Pelayo scoprirà la verità, il colpo sarà devastante e potrebbe compromettere irrimediabilmente la loro relazione.

Maria Fernandez, sopraffatta dal senso di colpa, si trova in una situazione critica. Petra e Santos hanno consegnato a Cruz il suo quaderno, in cui Maria aveva raccontato storie ispirate agli abitanti della tenuta, rivelando anche le nozze segrete tra Jana e Manuel. Stanca di questa situazione, Maria decide di prendere una decisione drastica. Nel frattempo, Curro decide di schierarsi con Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze tra la loro storia d’amore e quella vissuta in passato con Dolores.

Clip e anticipazioni su Mediaset Infinity

In una clip recentemente caricata su Mediaset Infinity, Pelayo mostra la sua furia nei confronti di Catalina a causa della sua relazione con Adriano. Questo momento di tensione mette in evidenza le complicazioni emotive che i personaggi stanno affrontando e prepara il terreno per ulteriori sviluppi nella trama. Con il ritorno di “La Promessa”, i fan possono aspettarsi un mix di dramma, emozioni e colpi di scena che caratterizzano la soap opera spagnola.

