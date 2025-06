La promessa: anticipazioni e ritorno della soap spagnola su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” torna in onda su Rete 4 domani alle 19:40, offrendo ai telespettatori un nuovo episodio ricco di colpi di scena. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata, che promette di tenere incollati gli spettatori.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Manuel, dopo aver trascorso un periodo in libertà, decide di visitare Don Romulo, il maggiordomo che ha confessato l’omicidio di Gregorio. Durante il loro incontro, Manuel osserva il trattamento severo riservato a Don Romulo e, tornato alla tenuta, racconta a Jana quanto accaduto. In questo frangente, propone a Jana di partecipare a una merenda organizzata da Jacobo, ma la giovane è preoccupata per il giudizio degli amici di Manuel, temendo che le sue origini possano influenzare la loro opinione.

Nel frattempo, Manuel riflette su come poter ottenere la scarcerazione di Don Romulo. Parallelamente, Ayala comunica a Margarita la data del loro matrimonio, mentre Don Ricardo esprime il suo disappunto a Petra per la scarsa pulizia nella camera del conte. Questi eventi si intrecciano, creando un’atmosfera di tensione e aspettativa tra i personaggi.

Anticipazioni della puntata: la scoperta di Julia

Nella nuova puntata, Julia Valdés, interpretata da Victoria Lago, fa una scoperta sconvolgente: Jana e Curro sono in realtà fratello e sorella. Questa rivelazione getta Martina nello sconforto, che si interroga su come sia possibile che il suo fidanzato non le abbia mai rivelato un segreto così importante. La confusione di Martina è palpabile, ma nonostante il suo shock iniziale, decide di sostenere Jana nel momento del bisogno.

Manuel, infatti, ha invitato Jana a una colazione esclusiva organizzata da uno dei suoi amici più cari. Tuttavia, la giovane si preoccupa di non avere un abito adeguato per l’occasione. Per aiutarla, Manuel e Martina decidono di prestarle un elegante vestito appartenuto a Leonor, che si rivela perfetto per l’evento. Questo gesto di solidarietà sottolinea il legame tra i personaggi e l’importanza dell’amicizia, anche nei momenti di difficoltà.

I tormenti di Margarita e la preparazione al matrimonio

Mentre gli altri personaggi si preparano per l’evento, Margarita si trova a fronteggiare i suoi dubbi riguardo al matrimonio con il conte Ayala. Con la data delle nozze che si avvicina, la donna si sente sempre più sopraffatta. Nonostante i preparativi siano già in corso, Margarita non è convinta di voler proseguire con il matrimonio, sentendosi intrappolata in una situazione che sembra non avere via d’uscita. La pressione sociale e le aspettative degli altri la costringono a riflettere sulla sua vera felicità.

In questo contesto, Ayala appare stressato per i preparativi del matrimonio, creando ulteriori tensioni tra i personaggi. La soap opera continua a esplorare temi complessi come l’identità, le relazioni e le scelte personali, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

La puntata di domani promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena, confermando il successo di “La Promessa” tra i telespettatori italiani.

