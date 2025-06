La promessa: anticipazioni e ritorno della soap spagnola su Rete 4

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola La Promessa torna in onda su Rete 4 domani, 2 dicembre 2025, alle 19:40. Ambientata nella suggestiva città di Cordova, la serie è disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della puntata, rivelando i colpi di scena e le dinamiche tra i personaggi che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Riepilogo dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Petra ha affrontato Ayala, accusandolo di egoismo per la sua ossessione per il matrimonio con Margarita, mentre ignora le gravi situazioni che si stanno sviluppando intorno a lui, come l’arresto di Manuel. La tensione cresce quando Catalina attende una risposta da Pelayo, il quale ha scoperto della gravidanza della marchesina e del fatto che Adriano, il padre del bambino, ha abbandonato il paese. In questo contesto di incertezze, Catalina si confida con Simona, cercando conforto e consigli.

Dopo la morte di Gregorio, Pia desidera tornare al lavoro nella tenuta, ma Cruz, inflessibile, ordina a Petra di allontanarla se dovesse ripresentarsi. Nel frattempo, Lope rivela un segreto sul passato di Vera, creando ansia in quest’ultima, che teme che Simona e Candela possano scoprire la verità su di lei.

Anticipazioni della puntata: tensione tra i personaggi

Nella nuova puntata, Simona e Candela mettono Vera alle strette, costringendola a rivelare la sua vera identità. Entrambe affermano di sapere chi è realmente, sostenendo che Lope ha condiviso con loro informazioni compromettenti. Messa alle corde, Vera, con riluttanza, confessa di essere la figlia dei duchi De Carril, un segreto che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della tenuta.

Nel frattempo, Teresa è sconvolta quando riconosce Marcelo in una foto su un giornale. I due, spaventati dalla possibilità che il loro segreto venga scoperto, decidono di distruggere tutte le copie dell’articolo compromettente, sperando di evitare che qualcuno legga della loro parentela. Infatti, Teresa e Marcelo sono fratello e sorella, e solo Maria è a conoscenza di questa verità, avendo promesso di non rivelarla a nessuno.

La confessione di Don Romulo e le conseguenze

Un altro colpo di scena si verifica quando Don Romulo si costituisce, confessando di essere l’assassino di Gregorio davanti al sergente Burdina. Questo gesto inaspettato porta all’arresto di Don Romulo, ma consente anche a Manuel di essere scagionato da tutte le accuse e liberato dalla prigione. Tuttavia, Don Alonso è preoccupato per il futuro di Manuel e cerca un modo per aiutarlo, mentre la tensione tra i personaggi continua a crescere.

Cruz, nel frattempo, rimane irremovibile nel suo rifiuto di reintegrare Pia, non riuscendo a perdonarla né a perdonare Don Alonso per averle nascosto il piano. Questo rifiuto genera un clima di tensione e conflitto all’interno della tenuta, mettendo a dura prova le relazioni tra i personaggi.

Con queste anticipazioni, La Promessa promette di regalare ai telespettatori momenti di suspense e dramma, mantenendo viva l’attenzione su storie intrecciate di segreti, rivelazioni e conflitti.

